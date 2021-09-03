 

“Не хочу миллион гостей и традиционного застолья”. alyona alyona заговорила о свадьбе в Лос-Анджелесе

03.09.2021, 12:28, Новости дня
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“Не хочу миллион гостей и традиционного застолья. Хочу просто вчетвером покорить на кабриолете яркий город”, – заявила артистка.

Также в число ее желаний вошли:

прыжки на кровати, пока не сломается;  
фит с американским певцом Эминемом; 
занятия любовью в невесомости;
объятия с пандой.

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Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Контекст:

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в городе Капитановка Кировоградской области. До начала музыкальной карьеры работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

12 мая 2021 года артистка стала “Лучшей исполнительницей” по версии украинской музыкальной премии YUNA.

14 февраля 2021 года артистка сообщила, что состоит в отношениях, но не показала своего избранника. По словам певицы, он избегает публичности, так как не хочет, чтобы его упрекали в использовании ее имени ради популярности.

урналисты выяснили, что возлюбленным певицы является рэпер из Днепра по имени Денис. 2 сентября в эфире канала “Украина” артистка заявила, что ее избранник на самом деле родом из Запорожья. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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