“Не хочу миллион гостей и традиционного застолья”. alyona alyona заговорила о свадьбе в Лос-Анджелесе

“Не хочу миллион гостей и традиционного застолья. Хочу просто вчетвером покорить на кабриолете яркий город”, – заявила артистка.

Также в число ее желаний вошли:

прыжки на кровати, пока не сломается;

фит с американским певцом Эминемом;

занятия любовью в невесомости;

объятия с пандой.

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Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Контекст:

alyona alyona родилась 14 июня 1991 года в городе Капитановка Кировоградской области. До начала музыкальной карьеры работала воспитательницей в детском саду в Барышевке Киевской области.

12 мая 2021 года артистка стала “Лучшей исполнительницей” по версии украинской музыкальной премии YUNA.

14 февраля 2021 года артистка сообщила, что состоит в отношениях, но не показала своего избранника. По словам певицы, он избегает публичности, так как не хочет, чтобы его упрекали в использовании ее имени ради популярности.

урналисты выяснили, что возлюбленным певицы является рэпер из Днепра по имени Денис. 2 сентября в эфире канала “Украина” артистка заявила, что ее избранник на самом деле родом из Запорожья.

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