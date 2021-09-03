 

США не планируют помогать противникам “Талибана” в Афганистане – Пентагон

03.09.2021, 12:28, Новости дня
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Журналист спросил у Кирби, не собирается ли Пентагон напрямую поддержать Северный альянс – объединение ряда полевых командиров северного Афганистана, выступающее против “Талибана”. Тот ответил, что военная миссия Штатов в Афганистане завершена.

Когда журналист уточнила, будут ли Штаты наносить удары по ИГИЛ и “Аль-Каиде” в Афганистане, Кирби ответил, что США “продолжат наносить заграничные контртеррористические удары по мере необходимости для устранения угроз нашим интересам и родине”.

“Но это совсем другое, чем сказать, что у нас есть военная, прочная военная миссия в Афганистане”, – добавил он.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы.

Министры внутренних дел стран ЕС 31 августа в своем заявлении пообещали увеличить поддержку международным гуманитарным организациям, а также третьим странам, которые принимают беженцев. Вместе с тем в заявлении подчеркивалось, что Евросоюз намерен принять меры по пресечению “незаконных миграционных потоков”. В Европарламенте выразили разочарование этим решением.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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