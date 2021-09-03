 

Кубок Украины. Стали известны пары 1/16 финала

03.09.2021, 12:28, Новости дня
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В 1/16 финала к 11-ти победителям третьего предварительного раунда присоединяются клубы Украинской Премьер-Лиги, за исключением участников еврокубков.

Согласно результатам жеребьевки пары команд сформировались следующим образом:

“Горняк-Спорт” (Горишние Плавни) – “Львов” (Львов);
“Альянс” (Липовая Долина) – “Минай”;
МФК “Николаев” – “Рух” (Львов);
“Волынь” (Луцк) – “Мариуполь”;
“Эпицентр” (Дунаевцы) – “Металлист 1925” (Харьков);
“ВПК-Агро” (Вишневое) – “Днепр-1”;
“Металлист” (Харьков) – “Десна” (Чернигов);
“Таврия” (Симферополь) – “Александрия”;
“Прикарпатье” (Ивано-Франковск) – “Черноморец” (Одесса);
“Оболонь” (Киев) – “Верес” (Ровно);
“ЛНЗ” (Черкассы) – “Ингулец” (Петрово).

Базовый день проведения матчей – 22 сентября.

В 1/8 финала к 11-ти победителям четвертого раунда присоединятся остальные команды УПЛ – “Динамо” (Киев), “Шахтер” (Донецк), “Заря” (Луганск), “Колос” (Коволевка) и “Ворскла (Полтава) . Базовый день проведения матчей – 27 октября.

Четвертьфинальные матчи и полуфиналы запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно. Обладатель трофея определится 11 мая.

Контекст:

Действующим обладателем Кубка Украины по футболу является киевское “Динамо”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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