 

“Очень горячо и очень секси”. Миша Романова показала голую грудь

03.09.2021, 12:28, Новости дня
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“Херсон”, – написала она.

Певица вышла на сцену в блестящем боди и жакете. На фото она засветила голую грудь в откровенном декольте.

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Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

“Очень горячо и очень секси”, – прокомментировал подписчик bozdagyavuz96.

Романова выступала в качестве гостьи на шоу певца Макса Барских. Об этом она сообщила 1 сентября.

“Вчера выступила в своем родном городе – Херсоне. Макс Барских, спасибо за приглашение, большая честь быть частью твоего феерического шоу”, – написала она.

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Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

Контекст:

Певица Миша Романова (настоящее имя – Наталия Могилинец) появилась в группе “ВИА Гра” в 2013 году после победы в проекте “Хочу к Меладзе”. Она покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.

Ее продюсером стал экс-бойфренд – украинский певец Макс Барских (настоящее имя – Николай Бортник). Он также является крестным отцом сына Миши Романовой Мартина (2018).

Мартин – единственный ребенок Романовой. Его отец – украинский режиссер, с которым артистка рассталась еще до появления сына на свет. Имени отца своего ребенка певица не называет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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