“Очень горячо и очень секси”. Миша Романова показала голую грудь
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“Херсон”, – написала она.
Певица вышла на сцену в блестящем боди и жакете. На фото она засветила голую грудь в откровенном декольте.
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“Очень горячо и очень секси”, – прокомментировал подписчик bozdagyavuz96.
Романова выступала в качестве гостьи на шоу певца Макса Барских. Об этом она сообщила 1 сентября.
“Вчера выступила в своем родном городе – Херсоне. Макс Барских, спасибо за приглашение, большая честь быть частью твоего феерического шоу”, – написала она.
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Контекст:
Певица Миша Романова (настоящее имя – Наталия Могилинец) появилась в группе “ВИА Гра” в 2013 году после победы в проекте “Хочу к Меладзе”. Она покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.
Ее продюсером стал экс-бойфренд – украинский певец Макс Барских (настоящее имя – Николай Бортник). Он также является крестным отцом сына Миши Романовой Мартина (2018).
Мартин – единственный ребенок Романовой. Его отец – украинский режиссер, с которым артистка рассталась еще до появления сына на свет. Имени отца своего ребенка певица не называет.
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