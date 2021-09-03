 

Morgenshtern: Одна из самых еб…нутых болей в моей жизни – когда камень выходит из почки. Я плакал и не мог ходить

03.09.2021, 12:28, Новости дня
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“С камнями. Камни в почках. У меня смешная история. Я боялся всю жизнь до паранойи камней в почках, потому что мне все рассказывали, как ты их рожаешь, какая это боль”, – сказал рэпер.

На замечание журналиста о том, что он накликал беду, Morgenshtern ответил: “Не то чтобы накликал. Врач сказал, что у меня с детства врожденная предрасположенность к камням, поэтому сейчас буду ходить проверяться и все. На самом деле это была физическая боль, наверное, одна из самых еб…нутых в моей жизни, когда я плакал и не мог ходить. Когда камень выходит из почки и попадает в мочеточник”.

Музыкант отметил, что ему сделали рентген и выяснили, что камень размером 3 мм остановился.

“Осталось только выссать. Три миллиметра выссать? Все, меня ждет п…здец. Через неделю сделали опять рентген и говорят: Все, его нет. Три миллиметра вылетело из пениса, понимаете”, – подчеркнул он. 

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой. 

Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался “#ИзиРеп”). 

В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз. 

По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube. 

В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes “50 самых успешных звезд России” (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).

Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.


Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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