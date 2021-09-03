Мнение: Сколько процентов наворуют ЕР?
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В Подмосковье поймали за руку наперсточников, планировавших тотальные фальсификации на выборах депутатов Госдумы России, чтобы обеспечить «Единой России» 45% голосов.
Совсем сбрендило чиновничество? Собирает руководителей избиркомов, проводит совещания как правильно сфальсифицировать выборы, как украсть голоса…
— У нас будет понимание, что участки смотрят? — с тревогой в голосе спросил председатель одного из избиркомов, услышав, что видеотрансляция будет вестись постоянно, днем и ночью.
Кто-то высказал сомнение: как об этом узнаешь — в области тысячи участков. Скептика перебила женщина, проводящая инструктаж. «Я думаю, нам позвонят и скажут», — уверенно сказала она собравшимся.
Она говорила о новшествах при проведении трехдневного голосования на выборах в Госдуму и Мособлдуму, об организации работы и среди прочего — о способах фальсификации и действиях, исключающих риск попасться на подлоге. «Главное — хладнокровие и спокойствие», — несколько раз повторила женщина, внушая присутствующим уверенность, что у нее всё под контролем.
Подробности и аудиазаписи здесь.
Если уж в Подмосковье творится такой произвол, страшно подумать, какие указания получат руководители избиркомов в Чечне или Татарстане. Если в Подмосковье поставлена задача обеспечить «Единой России» 45% голосов, в Татарстане и Чечне – цель все 90%? Или даже 95?
Неужели против лома фальсификаций в электоральных султанатах и других регионах России нет приема?
Или воровства голосов для ЕР вообще не будет?
Рис. отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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