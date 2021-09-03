Дети-«бабочки», коммунисты и единороссы

Во Владивостоке ребенка с редким генетическим заболеванием использовали в предвыборных технологиях.

В Приморье перед выборами сняли агитационный баннер кандидатов от КПРФ, а освободившуюся площадь отдали благотворительному фонду, собирающему средства для детей-бабочек. Причем лишь до 22 сентября. Основные оппоненты действующей власти оказались в невыгодном положении — ведь быть «против больных детей» подло (тут не поспоришь). Но кто, на самом деле, против кого в этой истории?

Коммунисты разместили рекламу на обоих щитах конструкции, но именна баннер с Шульгой и Самсоновым был ликвидирован необычным способом…

Пять процентов на благотворительность

Стоит сразу оговориться: у коммунистов с размещением «большой» рекламы во Владивостоке есть проблемы. Баннеры у приморской КПРФ соглашается брать только одна компания — «Гэллэри Сервис», об этом «Новой» рассказал действующий депутат краевого Заксобрания и кандидат в Госдуму Артем Самсонов. В своих постах в соцсетях он замечал, что если бы мэрию и «Единую Россию» интересовала судьба больного ребенка, «они не закрыли бы ближайшую к этому баннеру поликлинику и не заставляли людей с Тихой ездить в поликлинику на Черемуховую». Логика, конечно, хромает, но посыл ясен.

Рекламный щит на перекрестке Сахалинской и Борисенко в Первомайском районе Владивостока выполнен «уголком». То есть баннера там два, и оба — КПРФ. На одном просто логотип партии и призыв прийти на выборы 19-го числа, он остался висеть. На другом — лица, собственно, Артема Самсонова и Геннадия Шульги. Последний — известный в городе блогер, автор и редактор популярного оппозиционного канала newsbox24. К Шульге после январских митингов приходили омоновцы и эшники, положили его на пол лицом, жестко запугивая всю семью (видео «случайно» попало в Сеть). Оба (и Самсонов, и Шульга) — в городе люди известные, и у их политических оппонентов есть реальные опасения, что они победят даже в отсутствии большого финансового ресурса.

Коммунисты оплатили этот баннер 3х6 метров еще в июле. Тогда на них подали жалобу за незаконную агитацию. Баннер решили снять, не рисковать — перенесли на август. В августе его тоже убрали, даже деньги пока не вернули.

Но убрали не просто так, а с фантазией. Девятого августа в администрацию Владивостока — цитируем письмо начальника управления наружной рекламы и информации Татьяны Шаховой директору владивостокского филиала «Гэлэри Сервис» Андрею Лепикову — «обратилась некоммерческая организация «Ключи от сердца» с просьбой оказать содействие в размещении… баннера с информацией, посвященной сбору средств на лечение ребенка с редким генетическим заболеванием». В НКО просили не просто какой-то баннер, а данный конкретный.

Почему именно этот, уже занятый коммунистами, а не любой другой (да хотя бы не второй баннер на той же конструкции!), в письме не уточняется.

И почему именно на такие сроки — до 22 сентября? Что принципиально изменится, если баннер будет висеть и после выборов?

Зато напоминают, что по ФЗ «О рекламе» распространитель должен 5% годового объема отдавать именно на социальную рекламу. Заметим, что 5% — это не так-то и много, а социальной рекламы как раз пруд пруди. Тут тебе и «Пристегни ремень», и «День Победы», и «Бросай мусор в урну»… Так что «объемы» выбираются, как правило, загодя. К сожалению, на вопрос о том, часто ли эти места занимают именно благотворительные фонды по собственной инициативе, администрация Владивостока на момент сдачи материала не ответила.

Социальную рекламу разместили поверх политической — от КПРФ. Фото: Виктория Федоренко / «Новая газета»

Надавили на чувства

Понятно, что такая ситуация вызвала у членов КПРФ бурю негодования, которую они начали выплескивать «в паблике» — видеосюжеты, соцсети, даже на дебатах Самсонов высказался. А врагам того и надо.

На днях в федеральных СМИ начали выходить публикации, в которых сообщается, что коммунистов «не устроил баннер благотворительного фонда, который собирает деньги для лечения ребят с синдромом «бабочки». В сюжете РЕН-ТВ и вовсе сделан упор на страдания изображенного на рекламе ребенка, Линетты. «У девочки буллезный эпидермолиз — когда кожа, как пыльца на крылышках, от любого прикосновения рвется до кровавых ран. Линетта стала амбассадором благотворительного фонда», — с напором сообщает корреспондент. В кадре — забинтованные кисти девочки. Ее очень жалко. Таких, как она, в Приморье лишь 17 человек.

А кто же «на другой стороне», по версии «журналистов»? Самсонов лет 10–15 назад, по молодости, был славен эпатажным поведением, вот и остались ходить по Сети его фотки: то он в шутку целуется с мужчиной, то бегает по какой-то набережной в набедренной повязке, то вообще голым на курорте фотографируется. Эти кадры, кажется, хранятся в каком-то отдельном сейфе у каждого единоросса и бережно оттуда вынимаются перед выборами.

По чьей инициативе повешен баннер?

Следите за руками. Заявку на баннер подала некоммерческая организация «Ключи от сердца». Зарегистрирована она 13.07.2021 — то есть немногим менее двух месяцев назад. И уже получила такой царский подарок от администрации (отметим, что неофициально многие фонды могут сказать, что обращались, но им бесплатного места не нашлось). Юридический адрес: ул. Давыдова, д. 10, кв. 48. Председатель — Горковенко Светлана Александровна. Данные об учредителях в ЕГРЮЛ отсутствуют. Светлана Горковенко в крае тоже известна — она была учредителем фонда «Сохрани жизнь», член совета «Матери России» во Владивостоке.

Сами «Ключи от сердца» обратились в администрацию или их кто-то попросил? Ответы на этот вопрос разнятся. Например, тот же Артем Самсонов в письме мэру Константину Шестакову 12 августа заявляет: «…Как мне стало известно, НКО «Ключи от сердца» в администрацию города с просьбой разместить их социальный баннер не обращалось. Напротив, им позвонили из администрации и предложили бесплатное размещение на рекламной конструкции».

Как бы то ни было, через три дня после образования фонда Горковенко обратилась в управление наружной рекламы с просьбой о помощи. Строго говоря, тогда в письме не было ни слова про баннер. Речь шла лишь о благотворительных мероприятиях и абстрактной поддержке. В письме констатируется: «В летний период болезнь очень усугубляется, на проживание без сильной боли необходимо около миллиона рублей в месяц на медикаменты и бинты одному больному. В Приморском крае, к сожалению, такие люди не получают никакой поддержки от здравоохранения».

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А как денег-то дать?

Я приехала на место, где размещен баннер. На большом желтом полотнище — фото ребенка, слоган «Помоги лететь», номер телефона. Сверху — названия двух благотворительных фондов. Зачем нужен второй, «Счастливые дети»? Они давно существуют и работают с «бабочками», предоставляя отчетность на сайте. В общем, не какая-то фирма-однодневка. И репутацией своей, если что, тоже рисковать не станут. На их счет собирают пожертвования по QR-коду ниже. Также есть номер для СМС. 3434. На него надо отправить сообщение с текстом «Платёж Лететь». Что произойдет, сколько денег спишется, на рекламе не указано.

Отправляю два сообщения на указанный номер. Ничего не происходит. Снова отправляю СМС. Снова ничего не происходит.

Деньги упорно не хотят списываться с моего телефонного счета.

Ни одного бинтика, обезболивающего…

Кандидат в депутаты Геннадий Шульга уверен: администрация «охотится» конкретно за его агитматериалами.

— Ни у кого из коммунистов нет проблем, а моя реклама в принципе в Первомайском районе висеть не должна. Мы им предлагали забрать любой из капээрэфных баннеров, что висят на Тихой, там еще есть два. Но нет, понадобился именно мой. Точно так же — рядом млрд баннеров Андрейченко (кандидат в Госдуму по Владивостокскому одномандатному округу от ЛДПР) и Щербакова (кандидат от «Единой России»). Их тоже не тронули. Администрация города ведет себя очень подло, прикрываясь больными детьми.

Шульга звонил в организацию «Ключи от сердца» по указанному на баннере номеру телефона. Спрашивал про заявку на баннер. Судя по разговору, благотворителей просто подставили и втянули в скандал…

— Наша организация помогает общественным благотворительным организациям, — объяснила Светлана Горковенко по телефону. — Почему дети-«бабочки»? Это заболевание в крае, которое не обеспечивается государством вообще. Поэтому хотелось бы обратить внимание на проблему и на сбор денег для этих детей.

По словам нашей собеседницы, местоположение баннера организация сама не выбирала. И ее представителям даже не сказали, где что будет размещаться.

Другой кандидат, Артем Самсонов, обратился к министру здравоохранения Приморья Анастасии Худченко, с тем чтобы выяснить, какую медпомощь получают дети от государства и сколько у нас врачей, специализирующихся на такой болезни.

— Дети страдают, мучаются и не получают никакой поддержки от государства. Мы обратились в Минздрав, с тем чтобы им помочь. И наше государство вместо того, чтобы помочь Лине, оплатить ей все, тратит деньги, чтобы повесить эти баннеры.

В фонде «Счастливые дети» трубку не взяли. Директор НКО Светлана Агламогланова высказывалась о ситуации ранее: «Это глупо — вмешивать больных детей, которые в муках живут, в такую ерунду. Это очень низко и подло».

Валерия Федоренко, собкор «Новой»

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