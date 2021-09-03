«Он охотился за мной и я был добычей» – йети в Техасе

Житель штата Техас (США) Трэвис недавно рассказал в аудиоподкасте Forest Fleur историю о том, как он трижды за сутки столкнулся с гигантским Снежным человеком.

По словам Трэвиса, этот опыт оставил его ужасно напуганным и с ощущением добычи, на которую охотился большой хищник.

Однажды поздно вечером Трэвис приехал с работы домой в сельскую местность и не успел подойти к дому, как увидел "огромную фигуру", которая вылезла из его мусорного бака и побежала вверх по холму, преодолевая за раз расстояние "в три хороших дерева".

"Мне потребовалось не более двух секунд, чтобы понять "Нет, это точно не медведь", потому что когда нечто почти вдвое больше медведя по размерам, вы почти сразу это осознаете", – говорит Трэвис.

Через несколько часов Трэвис вышел покурить на крыльцо, была уже глубокая ночь. И вдруг он услышал очень сильный шум, словно грохотал гром во время грозы. Однако это был не гром, Трэвис говорит, что это нечто кидало на его дом огромные стволы деревьев, "размером с телеграфный столб".

Больше в ту ночь ничего странного не происходило. Утром Трэвис как обычно встал и уехал на работу, а вечером вернулся обратно домой. Каким то шестым чувством он ощущал, что вчерашнее существо будет караулить его возле дома снова, поэтому он припарковался возле главного входа в дом и тут же забежал внутрь.

Вскоре Трэвис понял, что его опасения были не напрасны, потому что когда он выглянул через заднюю дверь, то увидел, что огромная черная фигура поджидает его на тропинке.

"Это черная фигура просто встала из-за куста и направилась к моему заднему двору. Он был не менее 8 футов в высоту (около 240 см) и весил, по моим оценкам, около 800 фунтов (362 кг). Это выглядело как гигантская черная тень".

"Эта штука могла схватить меня и без проблем разорвать на две части. Я был потрясен этим опытом. Это не просто о том, что волосы встали на затылке, я никогда ТАК не боялся ни раньше, ни позже. Оно за мной охотилось. Это было не случайное столкновение, я был для него добычей".