 

Мнение: Британское посольство в Кабуле

03.09.2021, 12:08, Разное
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:Журналист "The Sun" Джером Старки прогулялся в брошенном посольстве Британии в Кабуле.

Флаг отсылает к событиям 1842-го года, когда афганцы  перебили солдат 44-го эссекского пехотного полка отступавших из Кабула. В общем, для Британии это не первый опыт бегства из Кабула.
Капитан Соутер спасся тем, что обмотался в полковой флаг и афганцы подумав, что это очень важная персона, взяли его в плен. Всех остальных убили.
После начала агрессии против Афганистана в 2001 году Британия открыла в Кабуле "Лагерь Соутер".


Новые сотрудники британского посольства.


Рядом с посольством прохожим раздают флажки Талибана.


А это тот самый "Лагерь Соуотер".

Источник: Colonel Cassad



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