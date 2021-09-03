Мнение: Британское посольство в Кабуле
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:Журналист "The Sun" Джером Старки прогулялся в брошенном посольстве Британии в Кабуле.
Флаг отсылает к событиям 1842-го года, когда афганцы перебили солдат 44-го эссекского пехотного полка отступавших из Кабула. В общем, для Британии это не первый опыт бегства из Кабула.
Капитан Соутер спасся тем, что обмотался в полковой флаг и афганцы подумав, что это очень важная персона, взяли его в плен. Всех остальных убили.
После начала агрессии против Афганистана в 2001 году Британия открыла в Кабуле "Лагерь Соутер".
Новые сотрудники британского посольства.
Рядом с посольством прохожим раздают флажки Талибана.
А это тот самый "Лагерь Соуотер".
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Источник: Colonel Cassad
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