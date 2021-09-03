 

The New York Times – в Пентагоне предостерегают от дальнейшего сотрудничества с «Талибаном»

03.09.2021, 12:06, Новости дня
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Руководители Пентагона осторожно высказались о перспективах сотрудничества сил США с «Талибаном»*, пишет The New York Times. Глава Минобороны США Ллойд Остин отметил, что до сей поры сотрудничество шло лишь по крайне узкому кругу вопросов. Глава Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли высказался жёстче, назвав талибов «беспощадной группировкой».


Reuters

Спустя день после того, как последний американский военный покинул территорию Афганистана, руководство Пентагона выразило настороженность по поводу дальнейшего сотрудничества с «Талибаном»*, пишет The New York Times.

«Мы сотрудничали с «Талибаном» по очень узкому кругу вопросов. Я бы не стал сейчас говорить о чём-то более масштабном. Сложно предположить, как сложатся наши отношения с «Талибаном» в будущем», — приводит издание слова министра обороны США Ллойда Остина.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли был более категоричен в своей оценке «Талибана», назвав его «беспощадной группировкой», а также отметив, что необходимо время, чтобы понять, действительно ли «Талибан» изменился. Впрочем, Милли не исключил возможности дальнейшего сотрудничества с «Талибаном», в частности, в борьбе с «Исламским государством»**.

Руководство Пентагона отметило, что теперь операция в Афганистане перешла в дипломатическую плоскость: отныне Госдеп США будет прилагать усилия по эвакуации оставшихся американских граждан и имеющих право на убежище афганцев. Согласно официальным данным, в Афганистане остаётся примерно 200 граждан США, а также несколько тысяч афганцев, помогавших американской администрации.

К данному моменту США эвакуировали из Афганистана 20 тыс. афганцев, пишет издание. Ещё 43 тыс. пока находятся в пути, на Ближнем Востоке и в Европе: отмечается, что их прибытие в США может растянуться на несколько месяцев.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

 



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