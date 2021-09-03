CNN – техасцам разрешили открыто носить оружие без лицензий и обучения

В Техасе приняли закон, который отменил требование получения лицензии и прохождения специального обучения для всех, кто хочет носить оружие. Теперь с заряженным оружием на улице открыто может появиться любой техасец старше 21 года, не привлечённый по уголовным статьям. При этом за последние несколько лет и в самом Техасе, и в целом по стране резко выросло число случаев применения оружия, отмечает в своей статье CNN.



Reuters

В Техасе приняли закон, который позволяет тем, кто имеет легальное оружие, носить его открыто. При этом им не нужно получать на то разрешение или проходить специальное обучение. По словам экспертов, это сильно усложнит работу правоохранительных органов, пишет на своём сайте CNN.

Это не первый закон, облегчающий режим ношения оружия, который был принят в этом году. В Техасе только за этот год было зафиксировано около 3,2 тыс. случаев стрельбы, и это на 50% больше, чем в 2019 году, отмечает автор статьи. За последние четыре года постоянно росло число массовых расстрелов в Техасе: в 2021 году их было 38, тогда как ещё в 2018 году за тот же период всего 10. Если смотреть в масштабе всей страны, то в этом году происшествий, при которых одновременно погибли или были ранены больше трёх человек, произошло 464, тогда как в 2019 году — 286.

Эксперт из организации по предотвращению насилия с использованием оружия Эндрю Карвоски отмечает, что этот закон несёт в себе радикальное изменение: «Просто позволить практически любому открыто носить оружие в руках, не задавая ему вопросов, не проверяя его прошлое и не требуя пройти тренировку по безопасности, — это очень опасно».

Как отмечают сотрудники полиции, в такой ситуации им будет очень сложно распознать намерения человека с оружием в руках. По их словам, чтобы иметь возможность использовать оружие безопасно, нужно обладать не только знаниями, но и определённым уровнем профессионализма.

Сейчас же носить оружие можно будет всем техасцам старше 21 года, за исключением тех, кого обвиняли в тяжких преступлениях, нападениях, домашнем насилии и террористических угрозах. Прежде, чтобы носить оружие, нужно было получить лицензию, пройти обучение, сдать письменный экзамен и экзамен на навыки использования оружия.

Те, кто поддержал новый закон, в качестве довода говорили, что право на ношение оружия закреплено в конституции, и тем самым они убирают искусственный барьер, дают возможность людям защищать себя и свои семьи.

Более чем в 40 американских штатах люди могут носить заряженное полуавтоматическое оружие без лицензий и тренировок. В пяти штатах, включая Калифорнию и округ Колумбию, носить оружие запрещено. Как говорят те, кто выступает против права на ношение оружия на улице, экстремизм в Штатах растёт, и сначала оружие приносят на марши, а потом в сам Капитолий, как это случилось 6 января этого года.

Как показывает недавно проведённое исследование, если во время протестов у людей есть оружие, то шансы, что они закончатся насилием, почти в шесть раз выше. Учёные сделали вывод, что открытое оружие делает людей более агрессивными, пишет CNN.