Похитили рептилоиды, раздели догола и привязали к кровати

В США существует популярное радио о паранормальной тематике "Coast to Coast AM". Многие люди, пережившие опыт похищения пришельцами выступают там, рассказывая свои истории на всю страну.

Недавно одним из таких стал Филлип Кинселла, которого похитили в 1989 году после того, как он приехал с работы домой в неуказанный городок в графстве Бедфордшир, Великобритания.

По словам Филлипа, он лег спать, пришел в себя посредине ночи от того, что его подняли в воздух и затащили в НЛО, после чего он потерял сознание. Очнулся он голым и лежащим на чем-то, вроде кровати, после чего его начали "ощупывать". Делали это существа, похожие на рептилий.

У Филлипа есть брат-близнец Рональд, и по словам Филлипа, когда его похитили, Рональд впал в состояние, похожее на транс.

"Следующее, что я помню, это то, что я оказался в каком-то медицинском помещении. Было немного мутно, было очень жарко. И я был голым. Когда я повернулся направо, там было то, что я могу описать только как – как бы смешно это ни звучало – три рептилии, которые находились в густом тумане. Я был в полном ужасе, особенно когда обнаружил, что в нижней части моего тела был установлен какой-то инструмент."

Филлип был ошеломлен, дезориентирован и напуган. Он начал кричать и просить, чтобы "инструмент" вытащили из него.

"Я просто хотел, чтобы эта штука вышла из меня, потому что она казалась необычно органичной для нижних частей моей анатомии. Но у этих существ, кем бы они ни были, не было ни сострадания, ни любви, ни малейшего сочувствия".

Потом рядом с ним появилось "маленькое существо типа Серых", после чего странное устройство с его удалилось, связывающие Филлипа ремни были расцеплены, а три рептилоида куда-то исчезли.

"Серый" пришелец приказал Филлипу встать и одеться, при этом общался с ним с помощью телепатии, а не ртом. Потом этот же "Серый" сопроводил Филлипа на Землю в его постель.

"На следующий день у меня на теле были видны некоторые физические следы. Мой брат обнаружил три треугольных отметки за моим правым ухом, три отметины на моей правой руке, а также у меня было обильное носовое кровотечение из правой ноздри, которое прекратилось лишь через два года."

Как позже узнал Филлип, его брата-близнеца Рональда пришельцы также похищали, причем еще раньше, в 1982 году. Подробности истории брата он не рассказал.