Бой СУ-22 перуанских ВВС с НЛО

Утром 11 апреля 1980 года на базе ВВС Ла-Хойя в Южном Перу, генерал Луис Спайсер проводил обучение личного состава ВВС Перу. Примерно в 07:15 утра диспетчерская вышка сообщила, что в воздушном пространстве в районе базы обнаружен НЛО.

Неизвестный летательный аппарат не отвечал на радиокоманды, посылаемые диспетчерской вышкой. Попросили неизвестный объект идентифицировать себя. При наблюдении личный состав увидел, что очень большой и яркий светящийся объект приближается и летит в сторону базы. В то время около 2000 военнослужащих были свидетелями этого инцидента.

Был поднят в воздух военный самолет Су-22 — сверхзвуковой самолет с поворотным крылом российского производства. Этот самолет был отправлен на перехват неизвестного летающего объекта. Пилотировал самолет лейтенант Оскар Санта Мария Уэртас. Он был учеником генерала Луиса Спайсера.

Санта-Мария получил четкий приказ: «Если неизвестный объект не наш, вы можете его сбить».

Оскар Санта-Мария, вспоминает:

«Примерно в 07:15 утра с диспетчерской вышки нашему отряду стало известно о присутствии неопознанного летающего объекта, который не сообщал о себе. Приближался какой-то летательный аппарат, похожий по форме на воздушный шар. У этого объекта не было разрешения на вход в нашу военную зону. Ко мне подошел начальник эскадрильи и приказал: «Оскар, для тебя есть боевая задача». Я быстро занял место пилота и поднял свой истребитель в воздух

Я подлетел к НЛО вплотную и понял, что объект не является каким-то земным летательным аппаратом. В тот момент я был ошеломлен: «Что это такое? Это был абсолютно твердый объект. И он имел форму купола, похожего на какую-то керамику, кремово-бледного цвета. И этот купол держался на широком металлическом основании».

«Вокруг объекта было какое-то свечение. Почти как ореол. Очень яркий ореол. Ореол был огромного размера по сравнению с реактивным самолетом». — вспоминает генерал Луис Спайсер наблюдавший объект с земли

Оскар рассказывает:

«Мне пришлось сделать маневр, чтобы не подойти слишком близко. Я занял позицию для стрельбы. И когда я был почти на расстоянии выстрела, объект внезапно поднялся. Поднявшись вверх, объект оставил вышел из зоны поражения».

Санта Мария преследовал объект, чтобы подойти на расстояние выстрела, и каждый раз, когда он подходил достаточно близко, объект выполнял маневр уклонения. Это произошло три раза подряд.

Генерал Луис Спайсер отметил, что:

«Этот объект был способен превзойти маневренные возможности самолета Су-22. Он был намного мощнее».

«Наконец я хорошо сфокусировался на объекте, я смог захватить его в прицел. Я нажал на курок, выстрелил очередью из 64 снарядов своей 33-мм пушки и ждал, что «шар» взорвется, но этого не произошло. Он не взорвался, а начал стремительно подниматься вверх» — Оскар Санта Мария.

НЛО, каким-то образом поглощал снаряды и не показывал никаких изменений, никаких повреждений. В конце концов, Санта Мария прекратил преследование НЛО, и тот исчез.

Когда Санта Мария вернулся на базу, он нарисовал этот объект, который по всем известным законам физики не должен был ни летать, ни поглощать выстрелы.

Этот инцидент является одним из наиболее задокументированных случаев НЛО с участием военных в Южной Америке. По словам перуанского правительства, в то время об этом инциденте было сообщено правительству США. В частности, в ЦРУ, Агентство национальной безопасности, а также государственному секретарю.

«Я хотел бы видеть больше интереса к этой теме. Чтобы получить знания о том, как они работают, откуда они происходят и как они сюда попали. Иначе мир лишится возможности узнать, кто они — друзья или враги», — генерал Луис Спайсер.

Стоит отметить, что пилоту перуанских ВВС очень повезло в том плане, что выпущенные им снаряды НЛО поглотил, а не вернул назад. Подобные случаи были зафиксированы во время войны во Вьетнаме.

Патрульный катер США двигавшийся по реке заметил ярко светящийся НЛО приближающийся к ним и военные открыли огонь из крупнокалиберного пулемета установленного на палубе катера. Через мгновение катер получил множество попаданий в том числе в двигатель и загорелся.

Когда команде удалось потушить пожар и добраться до места дислокации — катер был обследован и оказалось, что он получил повреждения и был обстрелян своими-же пулями выпущенными по НЛО. Неопознанный объект, каким-то образом вернул направленные в его сторону пули обратно по той-же траектории.