 

Ученые: Виагра может помочь при лечении аритмии

03.09.2021, 12:02, Разное
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Британские исследователи установили, что препарат Виагра, который применяется при лечении расстройств потенции, может помочь при лечении аритмии. Исследования проводились на животных, однако эксперты уверены в его актуальности и для улучшения здоровья людей.
Проблема нарушений эректильной функции у мужчин давно нашла решение применением препарата Виагра. Однако, как оказалось, это лекарство может принести пользу и страдающим расстройством сердечного ритма. Специалисты Манчестерского университета обнародовали результаты своего исследования в авторитетном издании Circulation Research. Согласно изложенному в статье материалу, эксперты наблюдали за состоянием овец, у которых была диагностирована пируэтная тахикардия.

В процессе работы исследователи применили силденафил, являющийся действующим веществом в средстве для усиления эрекции. Всего за полтора минуты он подавлял симптомы аритмии, что является высоким показателем эффективности. Такой результат обеспечивает снижение частоты нерегулярного сердечного ритма, в свою очередь, вызванной некорректной работой в организме кальция. Экспертная группа предлагает, что данный эффект может быть действенным и для остальных разновидностей аритмии.

По мнению доктора Дэвида Хатчингса, одного из авторов работы, можно говорить о наличии мощного антиаритмического действие Виагры на живые сердечные ткани. С помощью клеточных исследований исследователи обнаружили механизм, который вызывает подобные процессы. Несмотря на то, что подопытными в экспериментах были исключительно животные, медики уверены, что не менее впечатляющий эффект будет и при использовании препарата для лечения проблем с сердцем у людей. При этом специалист призвал воздержаться от самолечения. В любом случае нарушения ритма следует обязательно консультироваться с лечащим врачом.

Источник: www.medikforum.ru



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