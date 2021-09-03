Скандалы: «Рояли в кустах» от Антона Алиханова

В Сети появилось видео-интервью калининградского губернатора, которое раскритиковали политтехнологи

Посмотрел видео-разговор известного телеведущего Антона Красовского с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. И подумал: а что бы изрёк старик Кант, увидев в этом видео-ролике, кто и как управляет нынче его родным городом? Я конечно, не философ, но жалею о потраченном на просмотр времени. Объясню почему.

«Горячего нет! Нет горячего!»

Уже минут через семь навеяло «Баней» Маяковского: «Покажите нам красивых живчиков на красивых ландшафтах, сделайте нам красиво!».

Вот только пролетарский поэт высмеивал буржуазных пошляков, а авторы видео, которое набрало почти 700 тысяч просмотров, их воспевают.

Само название ролика банально вопиёт: «Антон Алиханов: самый модный губернатор и внук для всех бабушек».

Упоением перед молодостью и попаданием в молодежную моду калининградского губернатора пропитан буквально каждый кадр сей весьма нетрадиционной во всех смыслах этого нехорошего слова видеоинсталляции.

Если бы не насыщенность самыми расхожими пиар-штампами, от созерцания которых становится то грустно, то смешно, то конечный продукт непосильных трудов большой команды алихановских мастеров по связям с общественностью можно было бы оценить максимум на тройку с минусом.

В чем причина столь невысокой оценки? «Горячего нет! Нет горячего!» – сказал бы незабвенный Аркадий Райкин.

Явно горячих, болевых тем за полтора часа бесед и брожений двух молодящихся красавцев по безлюдному граду не всплыло ни одной от слова совсем.

«Ну, а что ты конкретно сделал за пять лет губернаторства?» – спрашивает ироничный теле-Антон.

«Ты спрашиваешь, сколько построено садиков и школ?» – отвечает вопросом на вопрос Антон-губер. Затем начинает мощно и красиво крутить правой рукой и сообщает, что главные проблемы местного населения – это «рабочие места» и «почему все так вздорожало».

Но не дает ответа ни про «садики и школы», ни про «рабочие места», ни про «почему так все вздорожало».

Его правая рука при этом становится схожей с пропеллером набирающего высоту «мессершмитта». «Модный губернатор», похоже, полагает, что это эффектное телодвижение придает его словам убедительность, не подозревая, что психологи всего мира, напротив, считают излишнее аффектированное жестикулирование признаком неискренности и даже лжи.

Заметим, что красивой жестикуляцией сопровождаются все откровения высокопоставленного чиновника.

Когда же пламенный мотор слегка подустал и вращательные движения губернаторской десницы поутихли, ее хозяин молвил человечьим, то есть почти искренним, голосом: «главная штука для нас была – перезапустить экономическую зону».

Интерес к бизнесу был искренним и не нуждался в кручении «пропеллера».

А изысканное словечко «штука», наряду с не менее утонченным, а главное – молодежным – «фишка» – прочно впаяны в лексический тезаурус модного губернатора.

Четыре рояля в кустах

…Два Антона бродят по красивому немецкому городу, чуть ли не на каждом шагу подчеркивая, как круто немцы умели строить. Красовский – откровенно в восторге от немецкого готического гения, губернатор чуть более сдержан.

И где-то на восьмой минуте их путешествия появляется первый «рояль в кустах». Это такое идиоматическое выражение, означающее явно заранее подготовленный экспромт, либо ненатуральный, искусственный поворот сюжета, представляемый автором как случайность.

Всего роялей в кустах на протяжении полуторачасовой прогулки двух Антоном по городу будет четыре… Или пять? Боюсь ошибиться, но те, кто дотерпят до финиша сего занятного путешествия, узнают точное число постановочных «визит-эффектов».

Так вот, первый рояль в кустах – это импозантный органист, совершенно случайно встреченный путешественниками в совершенно пустом готическом соборе и сыгравший им Вальс цветов из балета П.И Чайковского «Щелкунчик». Хотя, уж ежели авторы пиар-путешествия претендовали на конгениальность, то есть родство по духу всех фрагментов своего непосильного труда, здесь бы гораздо уместней «Полет валькирий» Рихарда Вагнера.

Шли, шли они по внезапно опустевшему городу, и подошли к огромному автомобильному мосту.

«Это же огромный автомобильный мост?» – спросил Красовский Алиханова с целью понять, за каким лешим они сюда пришли.

«Мы тут собираемся спорткомплекс возвести!» – радостно отрапортовал его собеседник.

– А почему народу нет?

– А народ на другой тусовке, то есть спорткомплексе, который мы уже построили.

На сотни метров вокруг двух Антонов не наблюдалось ни единой живой души. Лишь на отдаленной лестнице моста стояли пятеро человек, которые рискнули приблизиться к знатным путешественникам и с любопытством наблюдали за августейшими особами.

И тут харизматичный телевизионщик задает убойный вопрос, что называется, наотмашь:

– А скажи-ка, как ты социализируешься?

Ответ взорлил стремительным домкратом: «Я простой человек, я не возвожу барьеров, я общаюсь!»

При этом пропеллер «мессершмитта» перешел на гиперзвук.

– А вот и народ подоспел! – обрадовался телеведущий.

– Да это Андрей с мячиком! – пояснил ему губернатор.

Это был рояль номер два.

Губернатор забрал у Андрея с мячиком мячик и попытался забросить его в ржавую баскетбольную корзину, хорошо вписывавшуюся в мрачное подбрюшье автомоста… Не попал, но быстро исправил свой афронт, продемонстрировав неплохое ведение мяча.

Злобный телеведущий не унимался и огорошил члена генсовета «Единой России» еще раз:

– Продай мне «Единую Россию». То есть объясни, почему я должен за нее голосовать.

Губернатор зримо пошатнулся и вначале просто «поплыл»:

– Да я каждую осень на свои деньги десять деревьев покупаю и сажаю. Вот!

Красовский сжалился и подсказал:

– Сделали то вы что-нибудь в области?

– Мы село восстановили, – приосанившись, выдавил Алиханов. – Ну, то есть программу разработали.

(Мотор «мессершмитта» взревел на форсаже).

Как оказалось, под восстановлением села модный губер имел в виду привлечение крупных инвесторов, типа «Мираторга», в агропром области.

Рассказал он и про реставрацию старой пивоварни, замечательной «фишки», на которой калининградцы должны «ловить турпоток».

Еще одной «фишкой» Алиханова, по его словам, стала покупка областной администрацией недостроенного здания Дома Советов. В этом пункте из кустов вылез рояль номер три – тоже Андрей – и, подобно дантовскому Вергилию, провел двух путешественников по всем кругам, то бишь этажам советского недостроя.

Как поведал Алимханов, власти области не смогли найти ни одного инвестора на этот объект и в итоге купили недострой за 400 миллионов рублей.

– Учитывая стоимость земли, практически бесплатно. – неосмотрительно сообщил Алиханов, сходу опровергая свой же тезис об инвестиционной непривлекательности Дома Советов.

Тут из «кустов» вышли молодожены и попросили их поздравить, что и было сделано. После чего дуэт Антонов спешно удалился от брачующихся.

В ходе всего путешествия ни один человек не приблизился к губернатору. Да и он ни разу не вступил в разговор с калининградцами.

Возможно, он понимал, что это не сулит ему ничего хорошего.

Глас народа

В комментариях к видеоролику народ в основном возмущается пренебрежением областных властей насущными проблемами региона.

Вот некоторые из них (орфография и пунктуация сохранены – ред.):

Nata green

Эх, Антон Красовский, что же вы не задали один из самых острых вопросов про бесконтрольную застройку Калининграда и побережья, про депутатов-строителей, о том кому и где и за что выдают разрешение региональное правительство, про лакомые кусочки и качество и т.д и т.т.п. ? немного не подготовились…? А это многих калининградцев волнует, а Губер уклончив от этих прямых вопросов.

ЛЮДМИЛА ШВЕЦ-Ртищева

Где онко диспансер? Где нам лечиться? Медицины- нет!Мрет население, как мухи.

Toma Glazunova

А, куда уходит булыжник, который в Западной Европе ценится на вес золота и заменяется дешевой плиткой не только в Калининграде , но и по всей области?

Вера Захарова

Автобусы не все останавливаются, не смотря на то что мы живём вдоль трассы, Гусев-Калининград, вода которую мы используем её только можно использовать для полива растений. Пожайлусто обратите внимание на поселки, там ведь люди живут а не скот. Спасибо

Путешествия в папахе

Про аэропорт смешно!! Наш аэропорт должен был быть в три раза больше!! Сменили трёх подрядчиков!! Аэропорт мог стать как Хитроу!! Всего 4 телетрапа!! Даже на макете их 6!! Вторая взлетка нужна для аэропорта!! Парковка больше должна быть и гостиница при аэропорту!!

Максим Корончик

Регулярные вопросы про ЕР накануне выборов, конечно, совершенно случайны. Порой затрагиваются актуальные темы, а ответы — вода. Игра харизмой. В общем не для тех, кто имеет мужество думать своей головой.

Наталия Гунбина

Вопрос губернатору, почему в Калининградской области дома не газифицированы, а жители давно мечтают об этом???!!!!!

Roma Ivanov

Наконец узнали чем он занимается на работе — учится играть Дип Пёрпл, не только постит в инстик, а потом идёт в Титан качаться.

Анна Т

Действительно, Алиханов самый красивый губернатор, но толку от него, как от любого ‘едра’, никакого. Быть в ЕР сейчас стыдно и меня это радует.

Viatcheslav Pivovarov

Разместил примерно такой коммент: Забыл про историю с диссертациейспросить, в которой подозревалось чуть ли не 90% плагиата. И написана кандидатом наук в 23 года))))

Явер Караев

Главная отрасль промышленности Калининградской области-контрабанда.А ты про коров сказки рассказываешь.И тушёнка ваша полная фигня,мягко говоря.

Путешествия в папахе

Дороги ещё делать и делать по области!! Объезд Светлогорска решит много проблем!! Продлить кольцо!! Обочины сделать надо!! Тротуары!!

Они сделали нам красиво!

Долго еще бродили два Антона по опустевшему городу. Коснулись всего-всего, но только не того, что беспокоит жителей Калининградской области.

Зато как восхищался теле-Антон мощной немецкой постройкой здания правительства!

– Круто, как круто! – бормотал он, ковыряя кованую германскую дверь.

А разве не круто, что модный губернатор подтянулся на турнике аж 15 раз?

А разве не круто, что на вопрос теле-Антона, не забыл ли Алиханов о бедных пенсионерах, тот молодцевато ответил, что его любая бабушка своим внуком считает.

О том, что местный эколог обвинил Алиханова в ненависти к Калининграду – за то, что уничтожает зеленые насаждения в угоду точечной застройке, ни слова.

А на самом-то деле, «любимый внук кенигсбергских бабушек», получается, лишил здешнюю мэрию права выделять землю под строительство под видимым предлогом, чтобы не было конфликта между городом и областью. Как известно, во всех российских регионах раздача земли в областных центрах считается самым лакомым куском для местных властей. Причем, у Алиханова хватило «ума» об этом заявить, приведя в пример демпинговую продажу Дома Советов.

Значит отдает целые рощи под застройку, зато хвастается, как на свои кровные каждый год покупает десяток деревьев и лично их высаживает.

Вот такая вам вышла фишка, дорогие калининградцы, от модного губернатора!

Удивительно не это. Коррупцией на Руси мало кого удивишь. Удивительно, что нам еще и преподносят эту развесистую клюкву как вершину управленческого искусства.

Таков уж уровень алихановских имиджмейкеров, вернее, билдермахеров.

Они сделали нам красиво!

Или нет? – спросил Штирлиц.

Виктор Виноградов