Скандалы: Григорий Зусев не вписался в реализацию космической программы

Как топ-менеджер ведущего института «Станкина» попал под домашний арест по делу о хищении 105 млн руб.

Тверской суд Москвы отправил до 2 октября под домашний арест директора Института технологического развития ракетно-космической промышленности Московского государственного технологического университета «Станкин» Григория Зусева. Московская полиция подозревает его в хищении 105 млн руб. из средств, выделенных на реализацию Федеральной космической программы. Директор признал свою вину и дал признательные показания.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении 43-летнего директора Института технологического развития ракетно-космической промышленности «Станкина» Григория Зусева Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило еще 2 июня этого года. Сначала расследование велось в отношении неустановленных лиц по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию Федеральной космической программы на 2016–2025 годы.

Поводом для возбуждения дела, по некоторым данным, стали материалы проверки работы университета госкорпорацией «Роскосмос».

Программа, на которую были выделены бюджетные средства, предусматривала проведение опытно-конструкторских работ «Прогресс-2025» — «АФУ-С», направленных на совершенствование характеристик ракетно-космической техники с целью увеличения сроков эксплуатации космических аппаратов.

Для исполнения проекта директор института Зусев привлек якобы для выполнения работ персонал подконтрольного ему ООО «ТСД-сервис». Как было установлено в ходе предварительного следствия, в октябре 2017 года господин Зусев с сообщниками ввели в заблуждение руководство НПО «Техномаш» (головное научно-исследовательское предприятие «Роскосмоса» по технологическому обеспечению создания ракетно-космической техники), сообщив ему о необходимости выполнения части работ по госконтракту сотрудниками института «Станкина», при этом завысив их стоимость. В итоге был заключен контракт на 135 млн руб. По этому договору НПО с декабря 2017 по декабрь 2019 года перечислило на расчетные счета «Станкина» оговоренную в контракте сумму, из которой злоумышленники, по данным правоохранителей, более 1 млн руб. перевели на подконтрольную им фирму «ТСД-сервис».

Кроме того, как было установлено комплексной технико-экономической экспертизой, проведенной в сентябре 2020 года в рамках проверки исполнения программы, реальная стоимость выполненных по вышеуказанному контракту работ составляла не более 30 млн руб.

Таким образом, по подсчетам следствия, «Роскосмосу» был причинен ущерб на сумму 105 млн руб.

Григорий Зусев был задержан сотрудниками следственных органов и оперативных подразделений в полночь 25 августа этого года, а уже на следующий день его доставили в ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. Затем следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте директора института.

Ходатайствуя об избрании для господина Зусева меры пресечения в виде содержания под стражей, представитель полицейского следствия указал, что тот подозревается в совершении тяжкого преступления, которое не относится к сфере предпринимательской деятельности. По данным следствия, господин Зусев совершил преступление в составе организованной группы, некоторые ее участники успели скрыться. Кроме того, подчеркнул представитель следствия, подозреваемый, находясь на свободе, может сам скрыться, уничтожить улики и согласовывать с другими фигурантами свои действия. Следователь также сообщил суду, что на одном из электронных носителей информации господина Зуева была обнаружена инструкция с разъяснениями для сотрудников ООО «ТСД-сервис» о том, каким образом выполнять те или иные работы для ФГБОУ, а из личного телефона подозреваемый успел удалить информацию, которая могла бы пригодиться для расследования. Представитель прокуратуры ходатайство следствия поддержала.

Защита господина Зусева и он сам просили ходатайство отклонить, утверждая, что доводы следствия в пользу ареста ничем не подтверждены. По словам адвоката, у господина Зусева, который постоянно проживает в квартире своей престарелой матери, на иждивении находится не только она, но и двое несовершеннолетних детей, один из которых инвалид. Защита также отметила, что при задержании директора института, по ее мнению, были допущены нарушения УПК РФ.

В итоге суд избрал господину Зусеву меру пресечения в виде домашнего ареста.

В «Роскосмосе», который признан потерпевшей стороной по этому уголовному делу, все вопросы переадресовали правоохранителям и отметили, что корпорация оказывает всяческое содействие следственным органам. В «Станкине» сообщили, что пока запросов от силовиков не получали, хотя готовы оказывать следствию содействие. «В дальнейшем мы рассчитываем на всестороннее и объективное расследование этого уголовного дела в связи с заинтересованностью университета в сохранении деловой репутации «Станкина» как надежного партнера и отраслевого университета»,— говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале вуза.

Юрий Сенаторов