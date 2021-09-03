Мнение: Больше. Еще больше

Голикова сообщила, что к 2024 году в России в рамках "Санитарного щита" будут созданы 15 лабораторий, работающих с очень заразными вирусами и бактериями, к 2030 году их станет 30.

Очень обнадёживающее сообщение. Однако логично возникает вопрос — а зачем? Почем тридцать, а не три? Или не пятьдесят? Строго говоря, в стране уже есть инфраструктура по изучению и противодействию указанной угрозе (ну, точнее, считается, что она есть, а как там на самом деле — вопрос, конечно, открытый). Может, разумнее укрепить жту инфраструктуру, чем создавать параллельную ей? 30 лабораторий — это хорошо, но только в том случае, если вирусы решено закидать таблетками. Задавить массой, так сказать. Проблема в том, что здесь количественные показатели значения не имеют, здесь важнее эффективность.

С другой стороны: 30 лабораторий — это тридцать бюджетов, что само по себе приятно греет причастных к их выделению и распоряжению ими. Очень может повториться история Пенсионного фонда, который щедро тратит пенсии на строительство помпезных зданий и сооружений, на обширные штаты, а в итоге весь в белом выходит президент и разводит руками: «Прошу отнестись с пониманием».

У феодальной системы есть ключевой параметр значимости — размер ленного участка. Феодал, имеющий большие рентные угодья, чем сосед, занимает в иерархии более высокое место, а значит — обладает большим влиянием на верховную власть. Именно в феодальной экономике и системе отношений экстенсивное приращение играет значимую роль. В российской феодальной экономике рентная поляна одна — это бюджет. Кто получит большие права на распределение потоков из него — тот и важнее.

При этом политический вес медицинского фашизма за два истекших года очень сильно вырос. Террор на страхе людей перед неведомыми заболеваниями — это буквально вечный бизнес (с одной стороны), с другой, как и всякий террор — отличный метод управления этим страхом. Бизнес и политика в одном флаконе — гремучая смесь. И очень эффективная.

Можно сказать, что «Санитарный щит» – это инфраструктура системного террора, так как, безусловно, ни о каком возвращении к нормальной жизни (в прежнем понимании нормальности) уже не будет идти речи. На смену ей приходит новая нормальность, где права человека и его свободы становятся таким же бессмысленным сотрясанием воздуха, как поздравления лидера российского фашизма с победой над фашизмом германским. И раз так — то нужно создавать полноценную структуру, обеспечивающую террор на страхе и бизнес на страхе максимально полно.

К медицине и здравоохранению, к сбережению населения все эти мероприятия не имеют ни малейшего отношения. Хотя бы потому, что проводить их будут люди, уничтожившие систему здравоохранения и убившие за последние полтора года уже около миллиона человек именно тем, что нынешняя система здравоохранения их же стараниями разрушена. Вместо того, чтобы идти под суд с обвинением в геноциде, эти же самые люди будут выстраивать некий «Санитарный щит». Логично, что доверие к этим мероприятиям с рациональной точки зрения может быть только нулевым.

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