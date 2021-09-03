Мнение: Россия поддерживает и рубль, и отечественного производителя

Как видите на приложенной схеме, уже через пару лет наш Центробанк ожидает финансовый кризис и глобальную инфляцию. Пока что ожидает осторожно, как менее вероятные сценарии, однако всё же закладывает уже в свои расчёты ожидаемые судороги мировой финансовой системы:

https://cbr.ru/about_br/publ/ondkp/on_2022_2024/

https://cbr.ru/Content/Document/File/126064/on_project_2022(2023-2024).pdf

Главное, что должно волновать россиян — рублёвая ключевая ставка. ЦБ собирается поднимать её и дальше, до 6-7% в следующем году. Возможно, это позволит прижать рублёвую инфляцию к уровню в 4%. Впрочем, если после выборов продолжат и программу льготной ипотеки, и практику разбрасывания золотых монет с крыши, рублёвая инфляция может оказаться гораздо более высокой.

Я бы начал ворчать по этому поводу, однако на фоне того ужаса, который мы наблюдаем в США и Европе, нашему ЦБ можно только аплодировать. Пока все наперегонки плющат ставки на околонулевых отметках, российский ЦБ держит ставку на уровне в 6,5%, обещая поднять её ещё выше. Когда гиперинфляция выльется на рынки, высокая ставка защитит рубль от импорта этого безумия. Мы будем наблюдать за штормом из безопасного места и, как обычно, делать вид, будто заранее знали, что именно так всё и произойдёт.

Меня вчера спрашивали, выпускает ли Россия томографы. Ответ: да, выпускает. Наши пошлины и налоги вообще настроены таким образом, чтобы принуждать поставщиков переносить производство в Россию. Хочешь работать на огромном российском рынке — или строй заводы у нас, или смотри, как заводы строят твои конкуренты. Компания «Филипс», например, недавно развернула производство томографов под Москвой:

https://www.kommersant.ru/doc/4958227

Скоро её примеру будут вынуждены последовать многие производители компьютерного железа. Так, госорганам запретили закупать иностранные компьютеры, включая сервера и планшеты. Исключение сделано только для компьютеров, у которых российских аналогов вообще нет. «Если хотя бы одно предложение подрядчика содержит российскую технику, госзаказчик обязан закупить именно ее»:

https://www.cnews.ru/news/top/2021-09-01_vlasti_rezko_uzhestochili

Производителей микропроцессоров в России достаточно. На их основе делают вполне конкурентоспособные компьютеры, особенно офисного и серверного толка. Рынка госзакупок должно хватить, чтобы производители могли финансировать исследования и расширять производство. Так как мы находимся среди догоняющих, ресурсов на это надо не так уж много:

https://ruxpert.ru/Российские_микропроцессоры

Америка сейчас далеко не в лучшей форме, Акелла раз за разом промахивается. Афганистан бросили очень некрасиво: американские ветераны плакали, глядя на этот позор. С Тайванем ситуация иная, однако далеко не факт, что США захотят защищать его от Китая, а если всё же захотят, то далеко не факт, что смогут. На Тайване, напомню, сосредоточена львиная доля производства современных компьютерных чипов. Если остров окажется на осадном положении, в мире начнётся серьёзнейший дефицит разнообразного компьютерного железа. Это значит, что Россия должна подстраховаться: поддержать отечественных производителей, даже если в качестве побочного эффекта государство вынуждено будет несколько лет закупать компьютеры по более высоким ценам.

Наконец, российская антимонопольная служба в две руки душит сейчас американских интернет-гигантов, которые одновременно и вмешиваются в политику, и злоупотребляют своим монопольным положением. Букинг недавно оштрафовали на 1,3 млрд рублей, и компания уже проиграла первый суд:

https://lenta.ru/news/2021/08/30/booking/

Корпорация Эппл также получила предупреждение. Пока что Эппл отреагировала на него с презрением, дескать «мы всё делаем для пользы пользователей», однако не приходится сомневаться, что ответом на такие отговорки станут штрафы, причём такого размера, что Эппл будет вынуждена или платить, или уходить:

https://m.gazeta.ru/tech/news/2021/08/30/n_16453772.shtml

Напомню, что Эппл доит свою клиентуру с бесцеремонностью портового борделя. При этом практической пользы корпорация не приносит, для российского общества и для российской экономики «яблочники» не более важны, чем коньяк Хеннесси или сумочки Луи Виттон:

https://www.gametech.ru/news/2021/08/30/zitel-kemerovo-suditsya-s-apple-geimer-spustil-360-tysyac-na-mobilnuyu-igru-no-tak-i-ne-polucil-virt

Это значит, что Эппл должна соблюдать правила и платить высокие налоги, причём делать и то, и другое одновременно.

В конце концов, у нас есть свои айти-гиганты. Тот же «Яндекс», например, который уже в ближайшие месяцы выпускает на улицы российских городов первые беспилотные такси:

https://lenta.ru/news/2021/09/02/yataxi/

Мы всегда должны защищать свою экономику, а уж в условиях подступающего кризиса мы должны помогать своим втрое усерднее. Высокая (по нынешним временам) рублёвая ставка, высокие пошлины на импорт готовых товаров, курощение иностранных монополистов — это всё детали одного большого плана по обороне наших экономических границ.

Когда кризис грянет, тяжело будет всем. Однако конкретно Россия может даже и выиграть от кризиса. Так как мы, в отличие от большей части других крупных стран, напряжённо готовимся к нему ещё с 2014 года.