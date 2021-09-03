Шьем удобную простынь под размер детской кроватки: очень простой способ

Постельное белье для детской кровати можно не покупать в магазине, где за комплект придется выложить внушительную сумму. Из одной стандартной простыни легко пошить своими руками пару постельных принадлежностей для ребенка. Наиболее востребованным предметом являются простыни на резинке. Для их создания не нужен опыт, достаточно следовать пошаговой инструкции.

Инструменты и материалы

Снимите мерки с матраса детской кровати, чтобы удостовериться, что двуспальной простыни будет достаточно для изготовления 2 детских простынок на резинке. Проект предусматривает пошив изделия малых форм, но приобретенный опыт позволит изменять размеры и в дальнейшем создавать комплекты постельного белья для всех членов семьи. Согласитесь, что в такой практике есть огромный потенциал!

Что потребуется:

Хлопковая ткань (2 метра) или стандартная двуспальная простыня.Бельевая резинка.Швейная машина и принадлежности к ней.Карандаш, рулетка или линейка.Большая английская булавка.Игла и нитки для ручного шитья.

Раскрой

Выяснив размеры матраса. Раскроите ткань, вырезав из нее прямоугольник, размеры которого больше тюфяка на 10-15 см. Сложите отрез в четыре раза. Совместите углы. Они должны точно совпадать. В каждом уголке начертите квадрат размером 20 на 20 см. Угол квадрата должен совпадать с уголком ткани.

Вырежьте намеченные квадраты по контуру. Если вы не уверены в том, что они получатся одинаковыми, проделайте раскрой отдельно на каждом углу. Желательно обметать все открытые срезы ткани, чтобы не допустить осыпания материала при работе и дальнейшей эксплуатации.

Создать форму

Сложите стороны одного из вырезанных квадратов лицевыми сторонами друг к другу, то есть скрепите портновской булавкой с изнаночной стороны. Повторите операцию с оставшимися углами простыни. Стачайте на швейной машине. Изделие получило объем за счет вытачек.

По всему периметру простыни сделайте подгиб края с лицевой стороны ткани на изнаночную шириной около 1-1,5 см. Скрепите булавками и отутюжьте, закрепив положение материала.

Прострочите подгиб края на швейной машине, оставив в одном месте небольшое отверстие.

Отрежьте кусок резинки от общего рулона, ее длина должна равняться длине всех сторон матраса минус 10-15 см. Прикрепите к концу резинки английскую булавку, вставьте ее в отверстие кулиски на простыне и протяните резинку по периметру изделия. Вытащите булавку в точке входа.

Соедините концы резинки внахлест, сшейте вручную или на машине. Слегка растяните нижнюю часть простыни, чтобы равномерно распределить ткань по резинке.

Наденьте простынку на детский матрас. Получилось красиво, аккуратно и экономно.

Эта идея подкупает тем, что позволяет экономно решить насущные вопросы, а также дает представление о том, как сшить простыню на резинке для любой кровати.

Теперь остается только подобрать несколько метров ткани, чтобы обеспечить красивыми комплектами все спальни.

Осталось лишь выяснить, как без проблем и сложностей создать пододеяльник и наволочки для нестандартных подушек. Обычно именно они являются камнем преткновения при выборе постельного белья.