“Вкусненькая”, “Красивая тетя”, “Секс”. Каменских без бюстгальтера надела платье-комбинацию

“Вперед с улыбкой, к классным выходным. И пусть ваша пятница будет самой теплой”, – написала она.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

“Вкусненькая”, – прокомментировал подписчик shepordd.

“Секс”, – отметил djkobra911.

“Супер, детка”, – написал rus_black9.

“Красивая тетя, всегда заряжает на позитив”, – отметил max_first_star.

Контекст:

Настя Каменских выступала вместе с рэпером Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы, а весной 2019 года поженились. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

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