 

В Новой Зеландии мужчина, за которым следила полиция из-за симпатий к ИГИЛ, напал в супермаркете на людей и ранил шестерых

03.09.2021, 11:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Инцидент произошел в супермаркете Countdown на юго-западе Окленда. Три человека были доставлены в больницу в критическом состоянии.

Нападавшего застрелили на месте полицейские. Супермаркет окружили силовики и сотрудники аварийных служб.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение терактом. По ее словам нападавший был “известной угрозой” – в полиции знали, что он сторонник террористической организации ИГИЛ, и следили за ним. 

“Мужчина находился под наблюдением из-за своих экстремистских взглядов и симпатий к ИГИЛ. Террорист – гражданин Шри-Ланки, прибывший сюда в 2011 году”, – сказала Ардерн.

Комиссар полиции Новой Зеландии Эндрю Костер подтвердил, что за этим человеком “пристально следили группы наблюдения и стратегическая тактическая группа”, в том числе сегодня, когда он ехал из дома в супермаркет.

“Реальность такова, что когда вы наблюдаете за кем-то 24 часа в сутки, невозможно быть непосредственно рядом с ним”, – пояснил Костер. Он подчеркнул, что террорист был убит в течение минуты  после того, как поднял нож и начал нападение. По данным полиции, нож нападавший взял с одной из полок супермаркета. 

Издание отмечает, что ранее уже писало об этом человеке – его задерживали за планирование нападения. 

Новая Зеландия находится в состоянии готовности к нападениям с тех пор, как боевик, выступающий за превосходство белой расы, убил 51 человека в двух мечетях в городе Крайстчерч 15 марта 2019 года, пишет Reuters.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.10 / Ереван отреагировал на заявление Путина, Трампа и Макрона по Карабаху

22.05 / “Шахтер” назначит Де Дзерби главным тренером клуба 26 мая – СМИ

14.08 / Захарова раскрыла подоплеку ситуации с лишением аккредитации журналистки Би-би-си

26.06 / Премьер Грузии назвал «преступлением» визит депутата Гаврилова в парламент республики

14.12 / В миграционной службе рассказали, в какие страны украинцы едут на ПМЖ

01.03 / В Днепре депутат назвал русский язык «восточно-украинским»

30.05 / Стало известно о совершенном ранее убийстве стрелка в Екатеринбурге

05.08 / Взрыв в Бейруте. Число погибших выросло до 78, ранены почти 4 тыс. человек

05.12 / Армения и Азербайджан согласовали обмен пленными

19.08 / Гражданами Украины себя идентифицируют 75% украинцев, 21% – назвали себя “советским человеком” – опрос

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика