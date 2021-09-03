В Новой Зеландии мужчина, за которым следила полиция из-за симпатий к ИГИЛ, напал в супермаркете на людей и ранил шестерых

Инцидент произошел в супермаркете Countdown на юго-западе Окленда. Три человека были доставлены в больницу в критическом состоянии.

Нападавшего застрелили на месте полицейские. Супермаркет окружили силовики и сотрудники аварийных служб.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала нападение терактом. По ее словам нападавший был “известной угрозой” – в полиции знали, что он сторонник террористической организации ИГИЛ, и следили за ним.

“Мужчина находился под наблюдением из-за своих экстремистских взглядов и симпатий к ИГИЛ. Террорист – гражданин Шри-Ланки, прибывший сюда в 2011 году”, – сказала Ардерн.

Комиссар полиции Новой Зеландии Эндрю Костер подтвердил, что за этим человеком “пристально следили группы наблюдения и стратегическая тактическая группа”, в том числе сегодня, когда он ехал из дома в супермаркет.

“Реальность такова, что когда вы наблюдаете за кем-то 24 часа в сутки, невозможно быть непосредственно рядом с ним”, – пояснил Костер. Он подчеркнул, что террорист был убит в течение минуты после того, как поднял нож и начал нападение. По данным полиции, нож нападавший взял с одной из полок супермаркета.

Издание отмечает, что ранее уже писало об этом человеке – его задерживали за планирование нападения.

Новая Зеландия находится в состоянии готовности к нападениям с тех пор, как боевик, выступающий за превосходство белой расы, убил 51 человека в двух мечетях в городе Крайстчерч 15 марта 2019 года, пишет Reuters.

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