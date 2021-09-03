“Это интервью – лучше видео на YouTube, бл…дь!” Morgenshtern посвятил Гордону песню экспромтом

В финале почти трехчасовой беседы, которая записывалась в Стамбуле, украинский журналист попросил 23-летнего музыканта что-нибудь спеть, тот мгновенно согласился. Фрагмент этой части интервью обнародован на YouTube-канале “В гостях у Гордона” 3 сентября.

“Сука, Алишерка набухался! Них…я себе, я гений, а? Согласен? Зато теперь поняли все люди это. И это самое главное. Я думаю, это интервью – вообще лучшее видео на YouTube, которое было за все это время реально, бл…дь! Поспорьте, нах…й! Попробуйте! Рот закройте, лайк поставьте. Подпишитесь на канальчик”, – заявил в конце песни рэпер.

ВИДЕОMorgenshtern и его песня-экспромт для Дмитрия Гордона. Видео: В гостях у Гордона / YouTube

В песне, в частности, есть такие слова:

Алишерка и Гордон на фристайле на потом

Смотри сюда, бл…дь, Гордон и гондон!

А теперь я закончу своим ртом.

Но главное, чтобы никто не заканчивал в него,

Если вы понимаете о чем я, о’кей.

Вот главная разница,

Оу, поменял ударение в слове, них…я себе.

О’кей, смотри: вот Дудь есть, есть Дмитро

“В чем же разница?” – спрошу у кого,

Никого не спрошу, отвечу сам:

У него в конце “спой”, а у того: “Путин – красава”.

Ну какой он красава, бл…дь?

Но петь приятнее.

Вот сейчас начну, поймаю ноты,

Извините, фанеры нет, но есть банкноты.

“В России людей всю жизнь еб…ли и еб…т до сих пор”. Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube





Контекст:

Алишер Моргенштерн родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.

Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался “#ИзиРеп”).

В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.

По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.

В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes “50 самых успешных звезд России” (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).

Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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