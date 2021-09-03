 

Статические силовые тренировки снижают давление без ущерба для здоровья

03.09.2021, 11:16, Разное
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Ученые из Университета Нового Южного Уэльса провели обзор 24 исследований, в которых оценивалось влияние изометрических упражнений на контроль артериального давления. Специалистов интересовало, как именно влияет этот вид физической активности на сосуды и насколько он безопасен.

В рандомизированных исследованиях, которые охватил анализ, поучаствовали в общей сложности 1143 человека, средний возраст составил 56 лет, соотношение мужчин и женщин было примерно одинаковым. У добровольцев была диагностирована артериальная гипертензия 1 или 2 степени. Данные участников, которые занимались силовыми статическими упражнениями, сравнивали с контрольными группами людей с тем же заболеванием, получавших только лекарственную терапию. Авторы обзора отметили, что рассматривали только исследования, длившиеся не менее трех недель — это минимальный период времени для изменения артериального давления.

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Анализ данных показал, что под влиянием изометрических упражнений систолическое (верхнее) давление в среднем снижается на 6,97 мм рт. ст. Диастолическое (нижнее) давление уменьшается в среднем на 3,86 мм рт. Центральное аортальное систолическое давление — важнейший индикатор сердечно-сосудистых заболеваний — снижается в среднем на 7,48 мм рт. ст.

«Мы  обнаружили, что изометрические упражнения были очень безопасны и вызывали значительные изменения артериального давления — почти сопоставимые с теми, которые вы ожидаете увидеть от препаратов для снижения артериального давления», — сообщили ученые.

Авторы обзора отметили, что для достижения стабильного эффекта достаточно уделять таким упражнениям всего по 12 минут 2-3 раза в неделю. Например, сжимать и разжимать кулак с определенной интенсивностью, а это можно делать даже сидя на диване перед телевизором.



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