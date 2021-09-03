Отношение россиян к новому сроку Путина

Половина россиян (48%) хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента России после 2024 года, отмечают социологи.

41% – не хотели бы. Эти показатели изменились в пределах статистической погрешности по сравнению с прошлым годом: в 2020 году 46% поддерживали продление полномочий, 40% – не поддерживали.

Среди молодёжи (18-24 года), однако, больше половины (57%) не хотели бы видеть Путина в качестве президента после 2024 года, хотели бы – 31%. Для возрастной группы 55 лет эти показатели составляли 31% и 59% соответственно.

Среди наиболее частых причин, почему Путина хотят видеть на президентском посту после 2024 года, признание его заслуг перед страной (30%), признание личных достоинств (25%) и хорошая внешняя политика (19%).

Противники пребывания Владимира Путина на президентском посту после 2024 года чаще всего указывают на слишком долгий период правления (21%), необходимость смены власти (19%), социальные проблемы (14%) и возраст политика (11%).

Больше половины (53%) ответивших среди тех, кто не хочет, чтобы Путин был президентом после 2024 года, намерены проголосовать за другого кандидата на выборах. Ещё 30% не собираются приходить на выборы. 7% настроены на протестные акции, а 5% – уедут из страны.

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