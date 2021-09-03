Выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США (в случае, если Джо Байден проиграет выборы или не будет в них участвовать).

Согласно Второй статье Конституции США, для избрания президентом кандидат должен быть гражданином США по рождению, он должен быть не моложе 35 лет и прожить на территории страны не менее 14 лет. Чаще всего кандидаты выдвигаются от одной из политических партий в ходе праймериз. В числе возможных кандидатов республиканец Дональд Трамп, президент в 2017—2021 годах, и демократ Джо Байден, избранный президентом на 2021—2025 годы.

Бывший американский лидер Дональд Трамп намерен участвовать в новой президентской кампании в 2024 году. Об этом заявил экс-пресс-секретарь политика Шон Спайсер, заявил 7 августа на своей странице в Twitter Washington Examiner.

— Он в деле, — добавил Спайсер во время интервью в ходе презентации своей книги под названием «Радикальная нация: опасный план Джо Байдена и Камалы Харрис для Америки». По его словам, у Трампа есть $102 млн на кампанию и он работал над поддержанием своего высокого рейтинга.

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