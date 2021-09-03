Newsweek – Израиль пообещал внимательнее следить за своей шпионской программой

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид пообещал, что Израиль примет меры по отслеживанию поставок своей шпионской программы Pegasus, пишет Newsweek. Издание напоминает, что создавшая программу израильская компания NSO попала под огонь критики и получила множество обвинений в том, что ряд правительств использует Pegasus для слежки за журналистами, диссидентами и прочими гражданами.



Reuters

Глава МИД Израиля Яир Лапид пообещал провести расследование в отношении кибершпионажной группировки, обвинённой в продаже шпионской программы Pegasus правительствам других стран, использовавших её для слежки за журналистами, диссидентами и прочими гражданами, пишет Newsweek.

Издание напоминает, что Pegasus была разработана израильской компанией NSO Group. Принцип работы заключается в том, что программа внедряется в мобильный телефон цели и получает доступ ко всем данным, почте, контактам и даже камере и микрофону. Pegasus продали некоторым странам в рамках борьбы за соблюдением правопорядка.

По словам Лапида, правительство Израиля усилит меры по недопущению попадания программы в руки злоумышленников: однако политик также отметил, что возможность отследить поставки Pegasus ограничена.

Компания NSO Group попала под огонь критики из-за того, что разработанная ею программа используется некоторыми странами для слежки за своими гражданами, отмечает Newsweek. Представители фирмы отрицают обвинения, подчёркивая, что продают Pegasus только правительствам и только с целью борьбы с преступниками и террористами.

В июле этого года Минобороны Израиля направило команду для встречи с представителями NSO, после того как во Франции заподозрили марроканские спецслужбы в слежке за Эммануэлем Макроном с использованием Pegasus, напоминает издание. В Марокко отрицают все обвинения: компания NSO заявила, что телефон Макрона не был подвергнут воздействию шпионской программы.