Cнова Путин?

В соответствии с избирательным законодательством РФ, следующие президентские выборы в России ожидаются в воскресенье 17 марта 2024 года.

Совет Федерации Федерального Собрания принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Если в первом туре ни один из кандидатов не наберёт абсолютное большинство голосов (более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании), то, согласно закону, повторное голосование по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей, состоится через 21 день.

В соответствии с пунктом 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации, одно и то же лицо не могло занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Это означало, что Владимир Путин, который избран президентом в 2012 году и переизбран в 2018 году, не мог участвовать в президентских выборах 2024 года.

Владимир Путин отрицательно высказывался о возможности своего участия в выборах 2024 года (например, 25 мая 2018 года на встрече с руководителями информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума) и выборах 2030 года — в ответе на вопрос журналиста 18 марта 2018 года. Также Путин неоднократно выступал против своего намерения менять Конституцию (в интервью с Мегин Келли в марте 2018 года и для австрийского телеканала ORF в июне 2018 года).

Поправки 2020 года к Конституции России убрали из пункта по ограничению сроков слово «подряд», не позволяя в принципе одному человеку занимать президентский пост больше двух сроков. Также поправки содержали «обнуление» — разрешение гражданам, уже занимавшим на момент принятия поправок пост президента, занимать этот пост ещё 2 срока. Конституционный суд, в 1998 году запретивший Борису Ельцину идти на третий президентский срок в похожей ситуации, на этот раз принял противоположное решение. Позднее, во время подготовки к голосованию по поправкам Путин допустил своё участие в выборах 2024 года.

— Я не исключаю возможности этого, — сказал президент в эфире телеканала «Россия 1».

— Я для себя еще не принял решение, пойду я или не пойду на выборы в 2024 году. Но что касается стабильного развития страны, это многого стоит, — затем заявил Путин, отвечая на вопрос о поправке в Конституцию, благодаря принятию которой произошло обнуление президентских сроков. — Но формально это разрешение есть от народа. Делать это, не делать — посмотрю.

Таким образом,«Проблема 2024» была решена.

«Проблема 2024» связана с возможным транзитом власти в России после окончания у Владимира Путина президентских полномочий.

По мнению Екатерины Шульман идёт поиск широкого элитного пакта, альтернативой которому является война всех против всех. По мнению Олега Чернозуба, российская элита способна найти пути решения данной проблемы, к примеру Валерий Зорькин предлагал изменить Конституцию, а Вячеслав Володин предложил расширить полномочия парламента.

Валерий Фёдоров заявил, что такая проблема в общественном сознании россиян не стоит, при этом собранные Левада-Центром участники фокус-групп выделили два основных сценария её решения: сохранение Владимиром Путиным президентских полномочий и назначение преемника.

Ранее экспертами был сформулирован ряд предположений о возможном переносе выборов, изменении Конституции, а также о том, что Владимир Путин может занять другую позицию во власти, как это было в период с 2008 по 2012 годы, и снова баллотироваться на пост президента в 2030 году. В целом выделяется несколько сценариев развития событий в политическом поле России в 2024 году:

Конкурентные свободные выборы

Один из наименее вероятных сценариев, когда следующий после Путина президент РФ будет определяться в результате открытой политической борьбы.

Назначение преемника

Один из наиболее вероятных сценариев, когда Владимир Путин назначит своего преемника, который будет основным кандидатом президентских выборов 2024 года. Таким же образом была решена проблема транзита власти в конце второго срока Бориса Ельцина, и в конце второго срока самого Владимира Путина, когда президентом стал Дмитрий Медведев. Участниками фокус-групп в числе возможных преемников Путина часто называются имена Дмитрия Медведева, Сергея Шойгу, Михаила Мишустина, Алексея Дюмина, реже — Сергея Лаврова, Сергея Собянина или даже Павла Грудинина, многие заявляют, что это будет пока неизвестный, «свежий» человек. Политолог Аждар Куртов полагает, что для обеспечения победы преемника на выборах перед ними может быть осуществлено признание независимости самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР (в настоящее время непризнанных).

Занятие Путиным иных постов

В качестве варианта предполагаются посты председателя правительства Российской Федерации с расширенными полномочиями или председателя Государственной думы. Этот вариант предполагает расширение полномочий парламента. Также политологами обсуждается возможность передачи полномочий Совету Безопасности или Государственному совету Российской Федерации. Возможно также сохранение Путиным политической власти без занятия формальной должности — «национального лидера».

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