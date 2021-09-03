Выборы президента Украины — без конкурентов?

Очередные выборы президента Украины, в соответствии с Конституцией и действующим законодательством, должны состояться в последнее воскресенье марта пятого года текущего президентского срока — 31 марта 2024 года.

Глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок. Президент Украины избирается сроком на пять лет на прямых всеобщих выборах. Никто не может быть избран более чем на два президентских срока подряд. Выборы 2024 года станут восьмыми президентскими выборами на Украине с момента обретения этой страной независимости в 1991 году. Чтобы баллотироваться в президенты, нужно быть старше 35 лет, иметь украинское гражданство, проживать в Украине в течение не менее десяти лет до дня выборов и владеть государственным языком страны — украинским. Если ни один из кандидатов не наберет абсолютное большинство, два кандидата с наибольшим количеством голосов будут конкурировать между собой во втором туре.

О возможной подготовке одного из кандидатов к участию в выборах-2024 стало известно ещё в 2018 году. Политолог Тарас Чорновил заявил, что певец Святослав Вакарчук готовится к этим выборам. В марте 2019 года появилась информация о том, что свою кандидатуру выдвинет первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко. Бывший президент Украины Пётр Порошенко в мае 2019 года, вскоре после ухода с поста, сказал в одном из интервью, что будет «искать способ принять участие в следующих президентских выборах»; политолог Евгений Минченко в связи с этим констатировал, что шансы экс-президента на избрание в 2024 году мизерны.

Заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов в марте 2020 года предположил, что избиратели захотят второй каденции Владимира Зеленского. Согласно конституции страны, действующий президент может выдвинуть свою кандидатуру на ближайших выборах. Сам Зеленский на уточняющий вопрос журналиста в мае 2020 года ответил, что не исключает такую возможность. При этом, один из потенциальных соперников, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сказал журналистам в июне 2020 года, что участвовать в выборах-2024, скорее всего, не будет.

Сам Владимир Зеленский не исключил, что будет участвовать выборах главы государства, которые должны состояться в 2024 году. Он заявил об этом в интервью украинскому изданию «Новое время», американской газете The Washington Post, французской Libération и германской редакционной группе Funke.

На вопрос, будет ли он вновь баллотироваться на пост президента Украины, Владимир Зеленский сказал:

— Очень рано об этом говорить. Даже не интересно. Я не сделал то, что хочу, просто. Я сам для себя должен какие-то вещи, договариваться еще с собой, с внутренним миром.

— Я не просто рассматриваю такую возможность (участвовать в выборах президента), честно говоря, я хочу некоторые вещи закончить, — добавил украинский президент. — И если я почувствую, что я не могу, даже просто мне неинтересно, это не моя амбиция.

— У меня нет ни одного конкурента. Мои конкуренты — это инфраструктура, война, бедность людей. Это самое главное. Это то, что я буду догонять, потому что я хочу это изменить, — ранее заявил Владимир Зеленский в программе «VIP с Натальей Мосейчук» на телеканале 1+1.

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