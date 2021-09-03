Скандалы: Фокус-группа

«Новая газета» передала в ЦИК запись секретного тренинга, на котором решалось, кто и с каким результатом победит на выборах в Подмосковье

В распоряжении «Новой» оказалась аудиозапись совещания по «фальсификации выборов» в подмосковном Королеве. Татьяна Юрасова рассказывает о том, что мы узнали из записи: куратор фальсификаций ставит задачу перед руководителями избирательных комиссий и объясняет технологию кражи голосов избирателей.

2 сентября запись и официальный запрос редакции был передан в Центральную избирательную комиссию — мы ждем официальной реакции Эллы Памфиловой.

— У нас будет понимание, что участки смотрят? — с тревогой в голосе спросил председатель одного из избиркомов, услышав, что видеотрансляция с избирательных участков Королева будет вестись постоянно, днем и ночью.

Кто-то высказал сомнение: как об этом узнаешь — в области тысячи участков. Скептика перебила женщина, проводящая инструктаж. «Я думаю, нам позвонят и скажут», — уверенно сказала она собравшимся на обучение руководителям УИК подмосковного Королева.

Она говорила о новшествах при проведении трехдневного голосования на выборах в Госдуму и Мособлдуму, об организации работы и среди прочего — о способах фальсификации и действиях, исключающих риск попасться на подлоге. «Главное — хладнокровие и спокойствие», — несколько раз повторила женщина, внушая присутствующим уверенность, что у нее всё под контролем.

Один из присутствующих сделал аудиозапись инструктажа и передал «Новой» с небольшой аннотацией. Три человека независимо друг от друга прослушали анонимную запись и по тембру, манере говорить и ряду характерных оборотов сделали предположение: голос «инструктора» показался им очень похожим на голос советника главы Королева Жанны Прокофьевой.

Последняя приехала в город «в обозе» бывшего мэра Реутова Александра Ходырева, когда тот нацелился на пост главы «космической столицы». И стала заниматься выборами: сначала как председатель территориального избиркома, а потом неофициально, как замглавы мэра, когда в январе 2017 года ее «ушли» из-за скандалов на выборах в Госдуму. Именно пользователь под ником «Жанна Прокофьева» руководил телеграм-чатом «Сентябрь 2019», где председатели участковых комиссий обсуждали фальсификации на выборах в городской совет осенью 2019 года.

На аудиозаписи женщина с голосом, как можно предположить, похожим на голос Жанны Прокофьевой, рассказала, как избиркомы при поддержке администрации будут фальсифицировать выборы в пользу «Единой России» и какой результат должны получить. Для достижения его

она предложила технологию, против которой бессильно даже «умное голосование».

«Просьба правительства — всё сделать чисто»

— Что касается одномандатных округов… Фамилии [кандидатов от «ЕР»] все знают?

— Нет, — раздалось сразу несколько голосов участников семинара. Видимо, присутствовали иногородние люди. Накануне выборов в сентябре 2019 года в состав королёвских избиркомов ввели несколько десятков жителей из других городов Подмосковья — прежде всего Реутова, Балашихи и Мытищ. Все они работали в компаниях из сферы ЖКХ, контролируемых людьми из близкого круга мэра Ходырева. Но если Королев наряду с Пушкино и Сергиевом Посадом входили в 125-й избирательный округ по выборам в Госдуму, то Реутов, Балашиха и Мытищи составляли 117-й избирательный округ. Различались округа и по выборам в областную думу.

— [Сергей] Пахомов — в Госдуму, Сергей Иванович Керселян — в Мособлдуму, — назвала «инструктор» имена кандидатов от «Единой России», агитацией и портретами которых был обклеен весь Королев. По ее словам, по одномандатникам важны не проценты, а количество голосов.

Минутой раньше «Жанна Прокофьева» озвучила результат, который избиркомам нужно обеспечить по партийным спискам: «Нам интересна конкретная цифра и конкретная партия — 42–45% по партсписку». Название партии она не назвала, но в ходе семинара не раз заходила речь об «услугах», которые надлежит оказать именно этой партии, — например, в день выборов о явке на определенный час нужно информировать не только ТИК, но и «Единую Россию».

На аудиозаписи говорится, что эта задача — обеспечить «Единой России» 45% — была поставлена якобы Главным управлением территориальной политики правительства Московской области,

проводившим в Королеве заседание штаба по выборам в 125-м избирательном округе. В заседании, по словам «Жанны Прокофьевой», также участвовали главы Пушкино и Сергиева Посада. Мэр Королева Александр Ходырев сделал доклад и проинформировал о мерах по достижению нужного результата. Доклад понравился.

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«Но после завершения выступления Александра Николаевича [Ходырева] была большая просьба (а вы сами понимаете, что любая просьба правительства — это закон, приказ), […] чтобы все прошло как белый лист: чисто, без замечаний, без заявлений, без жалоб, без нарушений избирательного законодательства», — передала «инструктор» «пожелание» вышестоящего начальства.

«Нам и самим хочется так провести, нам самим не хочется оправдываться, отвечать, давать показания, беседовать с представителями правоохранительных органов, прокуратуры и вышестоящих комиссий», — мотивировала председателей женщина.

В 2019 году, после выхода расследования о фальсификациях в Королеве, Жанне Прокофьевой пришлось давать объяснения рабочей группе Мособлизбиркома. На первом же заседании члены рабочей группы обнаружили, что тюки с документами в хранилище королевского ТИКа выглядели совсем по-другому, чем упаковки на участке, о чем свидетельствовали фотографии наблюдателей. На второе заседание пригласили Жанну Прокофьеву, и она дала объяснение: мол, ночью председатель обнаружил в сейфе забытые документы, поэтому пришлось вскрывать тюк и заново упаковывать. Вызывали на заседание и нескольких председателей УИК, и хотя попытка разобраться больше походила на спектакль, несколько неприятных минут тем тоже пришлось пережить. Вряд ли получила удовольствие от проверки и походов в суд и секретарь ТИК Екатерина Цепляева.

Активное участие в инструктаже принимали двое мужчин. «Инструктор» представила их заместителями главы, курирующими выборы. Одного звали Сергей Викторович, другого — Павел Владимирович. По словам «Жанны Прокофьевой», глава попросил, чтобы они тоже присутствовали для понимания особенностей голосования и механизмов реализации поставленной задачи.

На официальном сайте администрации Королева среди заместителей главы значатся

Сергей Викторович Иванов

Павел Владимирович Котов.

Обозначив задачу, «Жанна Прокофьева» предложила опробованные способы ее решения.

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— Надеюсь, у НИХ не хватит сил, чтобы нас прям так поймать, — мы видим, как всё сейчас идет, — деловито анализировала возможные угрозы женщина-«инструктор». Они, по ее мнению, исходили главным образом от наблюдателей.

Основные партии тревоги у администрации не вызывали: «с ЛДПР у нас ровненько», «партия Роста — не волнуемся», с КПРФ тоже все в порядке.

— С коммунистами у нас должно быть все хорошо — какие бы они не были, но они наши, королёвские, а не проамерикосовские. «Жанна Прокофьева» подтвердила то, о чем рядовые коммунисты и активные горожане давно догадывались. Местная КПРФ не вела активной кампании, держала агитацию на скудном пайке, набор наблюдателей велся чуть ли не втайне от партийцев. Многие из них не исключали, что наблюдать те будут для вида, как это было на выборах в 2019 году. Тогда из переписки в чате фальсификаторов все узнали о большом количестве «наших КПРФ» — тех, кто пошел в наблюдатели от компартии по поручению администрации.

Некоторую тревогу «Жанне Прокофьевой» внушали разве что наблюдатели кандидата в депутаты Мособлдумы от «Справедливой России» Ирины Приваловой. Последняя обещала закрыть участки наблюдателями, которым готова была платить деньги за три дня работы. Набор проходил в социальной сети «ВКонтакте», о нем сообщали местные СМИ, за ним следила «Жанна Прокофьева».

По ее сведениям, людей в наблюдатели записалось очень мало. Накануне движение «Голос» объявили иноагентом, и «инструктор» опасалась, что наблюдатели потянутся к Приваловой. Поэтому она предложила руководству избиркомов активизироваться в этом направлении.

«Я думаю, вашим ребятам-наблюдателям без разницы, где сидеть и ничего не делать, да еще за небольшую зарплату», — прозрачно намекнула она, избегая произносить такие слова, как «засланцы» и «фейковые наблюдатели». На тот момент в наблюдательском чате кандидата от «СР» числилось около 60 человек.

«Только свои люди, никого больше», — с усмешкой в голосе поделилась «Жанна Прокофьева».

И тем не менее, несмотря на все усилия по договорнякам и засылке фейковых наблюдателей, «инструктор» призвала участников семинара не расслабляться. Выборы в Королеве редко обходились без скандалов, а здесь попросили сделать все чисто и тихо. «Жанна Прокофьева», видимо, придумала способ, как получить нужный результат и при этом свести риски провала к нулю.

Списки для избирателей и наблюдателей

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— Если вы всё сделаете грамотно, то не сработает хоть умное, хоть глупое, хоть какое голосование, — резюмировала «Жанна Прокофьева», закончив отвечать на вопрос из зала об ожиданиях по явке.

Помимо надомного голосования, на которое должно прийтись 20% от явки, основным механизмом решения задачи должны стать дубликаты избирательных списков. «Один — для наблюдателей, другой — для избирателей», — уточнила женщина с голосом, как можно предположить, похожим на голос советника мэра, избегая произносить вслух числительные.

Судя по реакции аудитории, все ее прекрасно поняли.

Списки «для избирателей» — реальные, в них голосующий расписывается при получении бюллетеня. Подсчитав число подписей, легко выяснить реальную явку.

— реальные, в них голосующий расписывается при получении бюллетеня. Подсчитав число подписей, легко выяснить реальную явку. Списки «для наблюдателей» — фальшивые, в них заранее проставят количество подписей, необходимое для получения результа «ЕР» в 45%.

В определенный момент «списки для избирателей» заменят фальшивыми. А «зарядить» бюллетени не проблема, с ними манипулировать проще, чем на ходу подделывать подписи. Особенно если на участке сидят свои наблюдатели.

Работать с уже готовым списком опасно — избиратель может увидеть, что за соседа расписались.

«Тот [список], который будет сдаваться, он достаточно объемный получается, на 45%. Его я советую начать изготавливать сразу после получения листов списка избирателей, — говорит «Жанна Прокофьева». Чтобы внести данные и расписаться за несколько сот избирателей, потребуется немало времени, поэтому «инструктор» обещает, что комиссии получат списки не позднее чем за 10 дней до начала голосования.

Перспективу с подделкой списков аудитория восприняла спокойно — уже через 15 минут выяснилось, что трюк этот королёвские УИК применяли на общероссийском голосовании по Конституции.

А вот вопрос о времени подмены вызвал живейший интерес из-за случая на участке № 1086 в ДК «Костино». Во время голосования по поправкам избирательница обнаружила, что за нее и родню уже расписались. Вскоре фальшивые подписи за себя обнаружило еще более 40 человек. Одна женщина поехала подавать заявление в прокуратуру, а наблюдатель Инна Карезина вызвала полицию.

Комиссия срочно объявила дезинфекцию помещения, с участка всех удалили. По возвращении люди вдруг обнаружили у членов УИК совершенно новые книги со списками избирателей — не те уже потрепанные и заполненные поддельными подписями, а чистенькие и почти без подписей. «Стало понятно, что у комиссии есть дубликат списка», — рассказала позже Карезина.

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Чтобы избежать разрастания скандала, Мособлизбирком надавил на ТИК, и в результате голосование на участке с 25 по 30 июня, а это 1140 бюллетеней, было признано недействительным.

По данным независимого аналитика Сергея Шпилькина, в Королеве дополнительно «нарисовали» 41 тысячу голосов.

Видимо, тот провал вызвал у махинаторов большой стресс, поэтому на семинаре они устроили подробный «разбор полетов», пытаясь понять, что и где было сделано неправильно. По мнению «Жанны Прокофьевой» и «замглавы» Павла Владимировича, главной ошибкой председателя УИК № 1086 Сергея Тарбина стало то, что, растерявшись, он позволил знакомиться со списком посторонним — наблюдателям, «людям несостоявшимся, не знающим и не понимающим законодательства», приходящим на участок, чтобы «самоутвердиться» за счет членов УИК.

«Это невозможно допустить, чтобы список избирателей до вечера попадал кому-то в руки, это нонсенс», — внушала «инструктор» руководителям избиркомов.

И подсказывала им контрприемы: заготовка с указанием ссылок на статьи закона и жесткое соблюдение социальной дистанции.

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Проинструктировала она и насчет момента, когда лучше всего заменять списки: «сильно после 20 часов»: «В 20 часов 19 сентября ушел последний избиратель, и вы начинаете: кто-то гасит неиспользованные бюллетени, а те, кто сидел на книгах [списка избирателей], — работать с книгами. И сидите с ними, пока не появится момент их заменить. Хоть до морковкина заговения сидите!»

На местных выборах 2019 года наблюдателей держали на участках до глубокой ночи. На сдвоенных федеральных и региональных «морковкино заговенье», видимо, растянется до утра.

Возвращаясь к истории с отменой итогов досрочки на УИК № 1086, «Жанна Прокофьева», по сути, признает, что всё голосование по поправкам было сфальсифицировано: «Я могу объяснить тот беспредел, который творился в ДК «Костино» только одним — это были не выборы, и что нужно было этого человека [Инну Карезину] оставить на участке. Отдать, грубо говоря, этот участок, в жертву, для того чтобы она не пошла дальше».

По словам «инструктора», было много шума, в ДК «Костино» приезжали из вышестоящей комиссии, ей самой звонили из ЦИК. «Ну ничего, мы это прошли», — сказала «Жанна Прокофьева».

27 июля Мособлизбирком принял решение о ходатайстве перед ЦИК о награждении почетным знаком ЦИК РФ «За заслуги в организации выборов» членов подмосковных избиркомов. Королев представлен одной из самых больших «делегаций» — 12 человек. Фамилии большей частью совпадают с фамилиями участников «чата фальсификаторов».

***

Скандалы с фальсификациями стали в Королеве неотъемлемой частью электорального пейзажа с воцарением в городе мэра Ходырева и его команды. И всякий раз неизменно в них звучала фамилия Жанны Прокофьевой. После скандала с удалением наблюдателей на выборах в Госдуму в 2016 году ей пришлось уйти в отставку, чтобы потом пойти на повышение и продолжать рулить выборами.

В конце октября 2019 года ЦИК проводил заседание, на котором заслушивался отчет Мособлизбиркома о проверке публикации «Новой газеты» о фальсификации в Королеве. Руководитель ИКМО показал презентацию с фотографией рабочей группы и бодро отрапортовал ЦИК о том, что потом дело спустилось на тормозах.

Руководителю «чата фальсификаторов» и его участникам тогда все сошло с рук. Однако прозвучал диагноз «ходыревщина», которым председатель ЦИК определила «остатки» того тяжелейшего негативного явления, отражающего вопиющие нарушения в избирательном процессе Московской области. Инструктаж дал всем понять, что «остатки» эти давно превратились в метастазы, а «ходыревщина» как явление — много шире, раз в ней задействовано, как можно предположить, правительство Подмосковья и покровители из ЦИК.

Татьяна Юрасова