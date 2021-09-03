 

В Великобритании появится сеть «Отравляющие боевые вещества-free» кофеен для росийских диссидентов

03.09.2021, 10:51, Разное
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Правительство Великобритании совместно с сервисом Starbucks анонсировало создание сети кофеен, «посещение которых гарантирует полную безопасность российских узников совести от кремлёвских спецслужб».

«Многие преследуемые за свои убеждения россияне бегут в наш либеральный рай в надежде сохранить свои жизни, однако и здесь их, к позору наших спецслужб, настигает рука Кремля. Наши специалисты проанализировали основные спецсредства российских спецслужб и оборудовали заведения всеми необходимыми мерами защиты. Излишне крепкий кофе – худшее что может случиться с вами здесь», – заявил генеральный директор сети Уинстон Смит.

Кофейни будут оборудованы антиновичковыми ручками, чашками с детектором полония, а допустимое количество проносимого гексогена не должно будет превышать 3 гр на одного человека. Кроме того, посетители будут обязаны сдавать своё оружие или пояса шахида на входе в заведение, а Александра Петрова и Руслана Боширова персоналу запрещено пускать ни под каким предлогом.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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