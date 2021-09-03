Путин подтвердил отсутствие личного мобильного телефона
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Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил, что не пользуется мобильным телефоном.
Журналист, модератор пленарного заседания ВЭФ Сергей Брилев в самом его начале обратился к главе государства: «Я сейчас приглядывался там, перед тем, как вы поднялись на сцену, и убедился, что вы не Ангела Меркель (канцлер Германии) – у вас точно мобильного при себе нет, поэтому во время мероприятия он не зазвонит», – передает РИА «Новости» слова Брилева.
«Мне кажется, это не трудно было заметить», – пошутил президент.
После чего журналист поинтересовался у главы государства, пользуется ли он мобильным телефоном вообще: «А у вас, кстати, есть мобильный, Владимир Владимирович?».
«Нет», – ответил Путин.
Напомним, 20 августа телефон Меркель зазвонил во время переговоров с Путиным в Москве.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что у Путина нет мобильного телефона. Как отметил Песков, информацию Путин получает в разных вариантах: «папки с распечатками, дайджесты на бумаге, телевизионные дайджесты», кроме того, президент «может сам в компьютере посмотреть интернет».
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