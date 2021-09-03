Путин подтвердил отсутствие личного мобильного телефона

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщил, что не пользуется мобильным телефоном.

Журналист, модератор пленарного заседания ВЭФ Сергей Брилев в самом его начале обратился к главе государства: «Я сейчас приглядывался там, перед тем, как вы поднялись на сцену, и убедился, что вы не Ангела Меркель (канцлер Германии) – у вас точно мобильного при себе нет, поэтому во время мероприятия он не зазвонит», – передает РИА «Новости» слова Брилева.

«Мне кажется, это не трудно было заметить», – пошутил президент.

После чего журналист поинтересовался у главы государства, пользуется ли он мобильным телефоном вообще: «А у вас, кстати, есть мобильный, Владимир Владимирович?».

«Нет», – ответил Путин.

Напомним, 20 августа телефон Меркель зазвонил во время переговоров с Путиным в Москве.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что у Путина нет мобильного телефона. Как отметил Песков, информацию Путин получает в разных вариантах: «папки с распечатками, дайджесты на бумаге, телевизионные дайджесты», кроме того, президент «может сам в компьютере посмотреть интернет».