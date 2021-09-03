Путин поручил проанализировать создание центра производства «зеленого» водорода и аммиака

Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) поручил правительству проанализировать целесообразность создания на Дальнем Востоке центра производства «зеленого» водорода и аммиака и участия в нем зарубежных партнеров.

«Я прошу правительство проанализировать все аспекты создания на Дальнем Востоке центра по производству «зеленого» водорода и аммиака, включая технико-экономическую целесообразность такого проекта и участия в нем зарубежных наших партнеров, прежде всего из Японии и Китая», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Ранее РФ предрекли мировое лидерство в производстве «зеленого» водорода.