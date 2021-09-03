 

Путин поручил проанализировать создание центра производства «зеленого» водорода и аммиака

03.09.2021, 10:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПрезидент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) поручил правительству проанализировать целесообразность создания на Дальнем Востоке центра производства «зеленого» водорода и аммиака и участия в нем зарубежных партнеров.

«Я прошу правительство проанализировать все аспекты создания на Дальнем Востоке центра по производству «зеленого» водорода и аммиака, включая технико-экономическую целесообразность такого проекта и участия в нем зарубежных наших партнеров, прежде всего из Японии и Китая», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Ранее РФ предрекли мировое лидерство в производстве «зеленого» водорода.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.03 / Монголия захотела производить «Спутник V»

07.02 / В Подмосковье двое взрослых и ребенок умерли после отравления газом

03.03 / СБУ изучает интервью Медведчука российским пропагандистам

18.10 / Жителя Калужской области заподозрили в изнасиловании 10-летнего мальчика

10.09 / СК назвал замглавы Минэнерго Тихонова организатором мошеннической схемы

23.04 / Байден: Воодушевлен призывом Путина к сотрудничеству по климату

24.02 / В РФ призвали снизить зависимость от «ядовитого» доллара

16.07 / Песков оценил угрозы санкций США по «Северному потоку – 2»

13.02 / Инфекционист призвал продолжать соблюдать меры профилактики COVID

25.01 / Украинская банкнота номиналом 200 грн примет участие в международном конкурсе “Банкнота года” – НБУ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика