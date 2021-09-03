Гендиректор “Оператора ГТСУ” рассказал, как Украина и Польша могут разрушить монополию “Газпрома” в Европе

Об этом рассказал генеральный директор компании “Оператор ГТС Украины” (ОГТСУ) Сергей Макогон, сообщило издание НВ 2 сентября.

По его словам, один из таких вариантов заключается в том, что Польша будет закупать сжиженный газ на своем LNG-терминале в городе Свиноустье на берегу Балтийского моря, отправлять его в украинские подземные хранилища газа, а оттуда его могут поставлять в европейские страны.

“[Польша] строит не только LNG-терминал, они еще строят так называемую Балтийскую трубу, соединяющую Польшу с добывающими площадями в Северном море. Кроме того, уже построен интерконнектор с Балтийскими странами и можно получать газ с LNG-терминала в Клайпеде, и также построен интерконнектор со Словакией. Поэтому очень большое количество различных вариантов сотрудничества между нашими странами”, – добавил Макогон.

Он рассказал, что возможность получать сжиженный газ из Норвегии, США и других стран будет способствовать установлению рыночной цены на газ в Европе.

“Это уже доказал опыт Балтийских стран, когда они построили свой LNG-терминал в Клайпеде. И насколько я помню, “Газпром” был вынужден снизить цену на газ на 20%, чтобы конкурировать с LNG газом”, – добавил Макогон.

По его словам, политическая воля для реализации проекта в Польше и Украине есть. Больших средств для этого не нужно, сказал глава ОГТСУ, не конкретизируя стоимость проекта.

Контекст:

30 августа глава ОГТСУ говорил, что Украина и Польша рассматривают возможность создания газового хаба.

“Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе – около 50 млрд м³ в год. Польша имеет план развития терминалов СПГ, балтийского газопровода и коннекторов с соседями. Украина располагает крупнейшие в Европе газовые хранилища и развитую мощную газотранспортную систему, которая соединена с семью соседними странами. С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей юго-восточной Европы”, – цитирует Макогона пресс-служба ОГТСУ.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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