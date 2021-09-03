Журналистка Яхно: Наша с вами задача – проследить, чтобы упырей из ГФС не трудоустроили в БЭБ

“В один прекрасный летний день в центре Киева двое неизвестных набросились на женщину и затолкали ее в авто. Жертва нападения – Юлия Шевчук, директор ТОВ “Техноложик”. В машине выяснилось, что мужчины вовсе не бандиты, а фискалы – сотрудники Государственной фискальной службу (ГФС). Потребовали от Юлии, чтобы она поставила подпись под каким-то мутными документами, угрожали ей пистолетом, пытками, говорили, что упрячут в СИЗО. Она, конечно же, все подписала… Но женщина оказалась не робкого десятка. Пошла в СМИ, к омбудсмену и написала заяву главе ГФС… Мне кажется, надо было еще написать заяву в ГБР. Но это уже такое! Главное, что Юлия подняла шум! Мы узнали фамилии и имена этих упырей”, – написала журналистка.

Она сообщила, что это были начальник третьего отдела расследования уголовных производств Офиса крупных налогоплательщиков ДФС Максим Федосов, а также двое его подчиненных – Дмитрий Пташинский и Тарас Кручко.

“Журналисты уже выяснили, что, оказывается, у Дмитрия Пташинского семья связана с конвертационным центром в Харькове, а у Максима Федосова обнаружился жилой дом, который он приобрел в Донецке в июле 2019 года. Но самое прекрасное в этой истории не это, а реакция пресс-службы ГФС. Зацените, какой цинизм! Оказывается, на языке фискалов киднеппинг и угрозы – это “допрос по месту жительства”. И, конечно же, в результате внутреннего расследования “викладені факти не підтвердилися”. Кто бы сомневался!” – подчеркнула Яхно.

Она считает, что силовики понимают – время их привычной работы заканчивается.

“А теперь самое главное: зачем фискалы та подставились? Почему действовали так топорно и грубо? Откуда такая упоротость? Ответ прост: их счастливая жизнь скоро закончится. Уже в конце сентября ГФС будет ликвидирована. Вместо нее начнет работать Бюро экономической безопасности (БЭБ). Туда пока удалось трудоустроится только одному фискалу – Вадиму Мельнику. По результатам очень честного конкурса ( тут звучит гомерический хохот). Так вот! Видно, наши горе-следователи решили под конец оттянутся по полной. И слегка перестарались. Не на ту женщину напали. В прямом смысле этого слова. Теперь наша с вами задача проследить, чтобы упырей не трудоустроили в БЭБ”, – подытожила журналистка.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6090745300997964&id=100001876624737

Контекст:

Днем 30 июля 2021 года двое неизвестных (позднее выяснилось, что это были работники ГФС) затолкали директора ООО “Техноложик” Юлию Шевчук в авто и требовали от женщины подписи под уже готовым “признанием”, писал “Главком”.

Ей угрожали пистолетом и в случае отказа обещали пытать и посадить в СИЗО. Под давлением Шевчук согласилась выполнить требование, но после этого подала жалобу на незаконные действия правоохранителей в центральный офис ГФС и в офис бизнес-омбудсмена, сообщали “Факты”.

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