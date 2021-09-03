Музыканты ABBA для грядущего 3D-шоу использовали комбинезоны с датчиками для мэппинга

“Это АВВА сегодня. Время, увы, безжалостно (особенно к красивым женщинам). 40 лет спустя великие шведы выпускают новый альбом Voyage с десятью премьерными песнями. А с мая 2022 года сначала в Лондоне, а далее везде стартует шоу с золотыми хитами группы. Но на сцене участники не появятся. Вместо них двигаться будут так называемые АВВАтары (отличная находка с названием!) – 3D-модели музыкантов, которые созданы по какой-то супер-современной технологии (в продакшне участвовала компания Джорджа Лукаса). Последние месяцы Агнета, Анне-Фрид, Бьорн и Бенни не вылезали из студии, из этих черных комбинезонов с датчиками для мэппинга, позируя на камеры, расставленные кругом на 360 градусов”, – написал он.

https://www.facebook.com/misha.kozyrev/posts/4437147656324238

В клипе, который вышел 2 сентября, можно увидеть, как выглядят АВВАтары.

ВИДЕОВидео: АВВА / YouTube

Контекст:

ABBA – одна из самых успешных групп в истории поп-музыки, записи которой по всему миру разошлись тиражом более 350 млн экземпляров. Группа была создана в 1972 году и просуществовала 10 лет. Название коллектив получил по первым буквам участников – Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад.

Группа была первым представителем континентальной Европы, завоевавшим первые места в чартах всех ведущих англоговорящих стран – США, Великобритании, Канады, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. За выдающиеся заслуги в музыке в марте 2010 года группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

В дискографии группы всего восемь альбомов. В 1982-м АВВА распалась. В 2000 году музыкантам предлагали $1 млрд за воссоединение и мировое турне, но они отказались.

2 сентября 2021 года ABBA заявила о воссоединении и выходе первого за 40 лет альбома, две песни из которого уже в сети.

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