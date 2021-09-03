Зеленский: “Дракону” появиться в Украине невозможно. Крылья подрежут
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Ему задали вопрос, не боится ли он, “убив дракона, стать драконом”. На это Зеленский сказал, что появления такого “дракона” украинское общество не допустит.
“Что касается “убить дракона”, то я президент Украины два года. У ваших знакомых [в России] ситуация сложнее, но это – внутренний выбор вашей страны. А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы чего ни хотел, кто бы себе что ни придумал, “дракону” появиться в Украине невозможно. Крылья подрежут”.
Зеленский отметил фильм “Убить дракона” режиссера Марка Захарова. Он подчеркнул, что украинцы и россияне имеют общие периоды истории и победы, но в то же время государственная политика РФ отличается от украинской и направлена на то, “чтобы что-то забрать, а не дать”.
“Мы читали сигналы Российской Федерации – якобы Украина не хочет закончить войну. Странно. Войну не мы начали. Мы-то с удовольствием хотим закончить. Но мы ее не начинали”, – подчеркнул президент.
Контекст:
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.
Зеленский вступил в должность главы государства 20 мая. 21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. Пропрезидентская партия “Слуга народа” сформировала в украинском парламенте монобольшинство.
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