Зеленский: “Дракону” появиться в Украине невозможно. Крылья подрежут

Ему задали вопрос, не боится ли он, “убив дракона, стать драконом”. На это Зеленский сказал, что появления такого “дракона” украинское общество не допустит.

“Что касается “убить дракона”, то я президент Украины два года. У ваших знакомых [в России] ситуация сложнее, но это – внутренний выбор вашей страны. А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы чего ни хотел, кто бы себе что ни придумал, “дракону” появиться в Украине невозможно. Крылья подрежут”.

Зеленский отметил фильм “Убить дракона” режиссера Марка Захарова. Он подчеркнул, что украинцы и россияне имеют общие периоды истории и победы, но в то же время государственная политика РФ отличается от украинской и направлена на то, “чтобы что-то забрать, а не дать”.

“Мы читали сигналы Российской Федерации – якобы Украина не хочет закончить войну. Странно. Войну не мы начали. Мы-то с удовольствием хотим закончить. Но мы ее не начинали”, – подчеркнул президент.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.

Зеленский вступил в должность главы государства 20 мая. 21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. Пропрезидентская партия “Слуга народа” сформировала в украинском парламенте монобольшинство.

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