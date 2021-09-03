 

Омбудсмен Денисова раскритиковала закон об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию

03.09.2021, 10:40, Новости дня
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“Результаты проведенного нами анализа положений законопроекта вызывают беспокойство, поскольку позволяют сделать вывод, что его нормы не соответствуют Конституции Украины, а их реализация приведет к нарушениям прав и свобод человека и гражданина”, – сказано в письме.

Среди таких норм Денисова назвала наделение президента и СНБО не предусмотренными Конституцией Украины полномочиями, ограничение прав человека в зависимости от имущественного положения, опосредованное введения цензуры в СМИ и другие новации.

“На мой взгляд, с целью обеспечения соблюдения прав и свобод граждан и недопущения их нарушений при принятии данной законодательной инициативы необходимо перед рассмотрением во втором чтении направить его для получения заключения Европейской комиссии “За демократию через право” (Венецианская комиссия)”, – предложила уполномоченный парламента по правам человека.

Она отметила, что принятие закона об олигархах в существующей редакции приведет к его рассмотрению в Конституционном Суде.

“В случае принятия этого законопроекта в редакции, принятой в первом чтении, я буду вынуждена в порядке ст. 15 закона Украины “Об уполномоченном Верховной Рады по правам человека” внести в Конституционный Суд Украины конституционное представление относительно решения вопроса о соответствии Конституции Украины (конституционности) такого закона”, – заявила Денисова.

Контекст:

Рада приняла этот проект закона в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

17 июня парламентский комитет по вопросам интеграции Украины в ЕС высказался за необходимость экспертизы законопроекта об олигархах со стороны уполномоченного Верховной Рады по правам человека, сообщал портал My.ua.

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия в июле сообщил, что Рада приступит к рассмотрению законопроекта о деолигархизации уже после каникул..

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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