Назван способ защиты данных смартфона через приложения

Аналитик по бизнесу компании-разработчика мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева назвала надёжный способ защиты данных. Для этого необходимо воспользоваться специальным маскирующим приложением.

Современные технологии не только дают большие возможности, но и могут значительно повысить риски потери информации и даже денежных средств. Защититься от хакеров, которые могут взломать смартфон, позволяет программа Calc Box. Несмотря на то, что внешне она не отличается от стандартного приложения калькулятора, она станет надёжным защитником данных на телефоне.

Для того, чтобы воспользоваться ее преимуществами, нужно установить шифр доступа к определенному контенту или социальным сетям. После закрытия приложения вся информация становится недоступной для посторонних людей. Таким образом, при потере или краже смартфона, никакие данные не попадут к какому-либо другому человеку. Не зная кода доступа, воспользоваться чужими данными будет невозможно.

Calc Box защищает владельца гаджета от хищения личной информации, в том числе, конфиденциальных банковских данных вроде пин-кодов или номеров счетов. Несмотря на то, что их хранение в смартфоне крайне нежелательно, многие пренебрегают правилами безопасности и записывают в памяти девайса пароли и шифры. Чтобы такое положение дел не привело к потере, рекомендуется пользоваться маскирующими приложениями, работающих по принципу вышеописанного псевдокалькулятора. Как пишет «Политэксперт», взломать их будет сложно ещё и по той причине, что гипотетический хакер просто не будет знать об их истинном предназначении.