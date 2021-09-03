В Минтруде спрогнозировали двукратный рост самозанятых к 2024 году

Число самозанятых в РФ к 2024 году вырастит в два раза. Такого мнения придерживается глава Минтруда Антон Котяков.

По словам руководителя ведомства, в РФ на сегодняшний день самозанятыми являются три миллиона граждан. Через три года этот показатель должен вырасти минимум в два раза. Эксперты прогнозируют, что в 2030 году в РФ количество самозанятых составит 10-11 миллионов человек.

В основном эти люди работают в индустрии моды и красоты. В данной отрасли зарегистрировано 28,3% самозанятых. 18,5% россиян трудятся в сфере торговли, 8,5% – в строительстве, 4,3% предоставляют клининговые услуги, 5,3% работают в индустрии развлечений, 6,5% являются фрилансерами.

До пандемии коронавируса средний доход самозанятых в месяц в РФ составлял почти 29 тысяч рублей. Сейчас, по информации портала «Глобал.МСК», заработок упал до 18,3 тысячи рублей.