 

“Интеррос” будет развивать регион Дальнего Востока

03.09.2021, 10:10, Разное
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Соответствующее соглашение «Интеррос» и Минвостокразвития РФ подписали в рамках Восточного Экономического Форума. Объём инвестиций на первые 5 лет составит 10 млрд рублей. Владимир Потанин обозначил, что при содействии фонда должны появиться российские инновационные бизнесы, конкурентоспособные на международном уровне.

“Основная задача создаваемого фонда – обеспечить поддержку молодым перспективным командам в создании успешных компаний и доведении научных и технологических разработок до их практической реализации и внедрения в коммерческую эксплуатацию”, – отметил Потанин.

“Создание венчурного фонда с частным капиталом имеет для нас принципиальное значение. Мы совместно с компанией “Интеррос” обязаны разработать прозрачные эффективные механизмы предоставления поддержки высокотехнологичным компаниям. Уверен в том, что это поможет развитию высоких технологий и развитию нашей страны”, – заявил вице-премьер и полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Для «Интерроса» создание фонда является логичным продолжением усилий со стороны Правительства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и повышению инвестиционной привлекательности региона. Ранее в этом году компания объявила о создании курорта «Три Вулкана» на Камчатке, совместно с госкорпорацией «Туризм.РФ» и компанией «Васта Дискавери». В создание нового туристического объекта планируется вложить 40 млрд рублей.

Помимо этого, “Интеррос” развивает токенизационные платформы и инструменты – компания входит в состав консорциума инвесторов глобальной блокчейн-платформы “Атомайз”, которая занимается токенизацией физических активов. Одним из первых эмитентов этой платформы стал “Норникель”, выпустивший токены на свои металлы, которые торгуются на Лондонской и Франкфуртской биржах.



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