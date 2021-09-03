Собянин проголосует на выборах депутатов Госдумы онлайн

19 сентября по всей стране пройдут выборы в Государственную Думу РФ. У москвичей есть уникальная возможность вместо посещения избирательных участков исполнить свой гражданский долг с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в личном блоге о плюсах новой системы онлайн-выборов.

Градоначальник подчеркнул актуальность электронного голосования в период пандемии коронавируса. По его мнению, ДЭГ является наиболее безопасным способом участия в выборах. Очевидно, что голосование из дома позволит сократить социальные контакты и снизить риск заражения.

“В противоположность бумажному бюллетеню дистанционное электронное голосование – способ относительно новый. Но при этом более быстрый, удобный и надежный. Нужно просто сделать два-три клика, не выходя из дома”, – отметил Собянин.

В подтверждение своих слов глава города лично зарегистрировался на ДЭГ. Он проголосует на выборах депутатов Госдумы онлайн. Собянин подчеркнул, что аналогичное решение уже приняли около полутора миллиона избирателей из Москвы.

Напомним, онлайн-выборы в столице пройдут с 17 по 19 сентября. Регистрация на ДЭГ продлится до 13 сентября включительно. Среди участников дистанционного голосования в рамках акции “Миллион призов” будут разыграны баллы, которые можно потратить по курсу “один балл – один рубль” у партнеров программы, а также автомобили и квартиры в Москве.