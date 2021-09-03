Рекомендуем!

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Сайт 2024.press посвящен предстоящим в 2024 году выборам президентов России, США, Украины, а также летней олимпиаде в Париже.

В соответствии с избирательным законодательством РФ, следующие президентские выборы в России ожидаются в воскресенье 17 марта 2024 года. Совет Федерации Федерального Собрания принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберёт абсолютное большинство голосов (более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании), то, согласно закону, повторное голосование по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей, состоится через 21 день.

Очередные выборы Президента Украины в соответствии с Конституцией Украины и Законом Украины «О выборах Президента Украины» должны пройти в последнее воскресенье марта пятого года текущего президентского срока, то есть 31 марта 2024 года. Глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок. Президент Украины избирается сроком на пять лет на прямых всеобщих выборах. Никто не может быть избран более чем на два президентских срока подряд. Выборы 2024 года станут восьмыми президентскими выборами на Украине с момента обретения этой страной независимости в 1991 году. Чтобы баллотироваться в президенты, нужно быть старше 35 лет, иметь украинское гражданство, проживать в Украине в течение не менее десяти лет до дня выборов и владеть государственным языком страны — украинским. Если ни один из кандидатов не наберет абсолютное большинство, два кандидата с наибольшим количеством голосов будут конкурировать между собой во втором туре.

Летние Олимпийские игры 2024 (2024 Summer Olympics или Jeux olympiques d’été de 2024 — официальное название XXXIII Летних Олимпийских игр), это 33-е по счёту летние соревнования, которые планируется провести в середине 2024 года. Приём официальных заявок начался 15 января 2015 года и был закончен 15 сентября 2015 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр — Париж. Девиз Игр — Venez partager. Программа летней Олимпиады-2024 состоит из 32 видов спорта, охватывающих 306 состязаний, среди которых есть и дебютант Олимпийских игр ­– брейкинг.

Президентские выборы в США состоятся на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США (в случае, если Джо Байден проиграет выборы или не будет в них участвовать). Согласно Второй статье Конституции США, для избрания президентом кандидат должен быть гражданином США по рождению, он должен быть не моложе 35 лет и прожить на территории страны не менее 14 лет.