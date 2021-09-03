Зеленский проигнорировал «наставления» Порошенко перед встречей с Байденом

В офисе президента Украины прокомментировали наставления бывшего главы государства Петра Порошенко, которые тот дал Владимиру Зеленскому перед визитом в США.

В эфире ток-шоу «Право на власть» глава офиса президента Андрей Ермак пояснил, что Зеленский слушает советы других людей, но не Порошенко, передает УНИАН.

«Я думаю, что вы знаете мою позицию. Я считаю и уверен в том, что наконец Украина имеет лучшего президента за всю историю, поэтому он безусловно прислушивается к мнениям не только членов своей команды, но и к людям, которые действительно имеют опыт, необходимые знания. Но не думаю, что в этом списке есть пятый президент Украины», – сообщил Ермак.

30 августа бывший президент на своей странице в Facebook обнародовал шестиминутное видео под названием «Порошенко дал наставления Зеленскому». В нем он рассказал, на чем Зеленский должен сосредоточиться в США, с кем встретиться и какие вопросы обсудить. Порошенко также упомянул о себе, давая советы нынешщнему главе государства: «Установить добрые личные отношения доверия с главой Белого дома. Как минимум, на том уровне, который существовал при моей каденции».

Напомним, президенты Украины и США провели переговоры. Зеленский заявил, что глава американского государства Джо Байден «лично гарантировал» введение США санкций, если из-за «Северного потока – 2» у Украины возникнут «энергетические проблемы». Кроме того, Вашингтон и Киев пригрозили «привлечь Россию к ответственности за ее агрессию».

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Байден выступил терапевтом Зеленского: встреча с Джо Байденом не принесла киевскому гостю ничего из того, на что он рассчитывал.