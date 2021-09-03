 

«Талибан» назвал Китай основным партнером Афганистана

03.09.2021, 9:54, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПришедшее к власти в Афганистане движение «Талибан» (запрещено в РФ) рассматривает Китай в качестве основного международного партнера, сообщил представитель движения Забиулла Муджахид.

«Китай является нашим главным партнером, он представляет для нас фундаментальную и исключительную возможность, потому что готов инвестировать в нашу страну и реконструировать ее», – передает «Интерфакс» слова Муджахида.

Он высоко отозвался о реализуемой Пекином программе «Один пояс, один путь», отметив, что она «послужит возрождению древнего Шелкового пути».

Он также выразил надежду на то, что Китай будет способствовать восстановлению горнодобывающей промышленности Афганистана.

«Кроме того, у нас есть богатые медные рудники, которые, благодаря китайцам, могут быть возвращены в производство и модернизированы», – сказал представитель талибов.

Он подчеркнул: «Китай представляет собой наш пропуск на рынки всего мира».

Ранее Китай рекомендовал США продолжать взаимодействие с талибами.



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