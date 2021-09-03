 

ООН возобновляет гуманитарные рейсы в Афганистан

03.09.2021, 9:46, Новости дня
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“Наши коллеги из гуманитарной авиаслужбы, которой управляет Всемирная продовольственная программа, возобновляют рейсы, чтобы 160 гуманитарных организаций смогли продолжить свою деятельность в провинциях Афганистана”, – сказал Дюжаррик.

По его словам, принимаются все усилия для того, чтобы как можно скорее активизировать гуманитарные операции и увеличить число рейсов в пункты назначения в Афганистане.

Дюжаррик отметил, что пассажирские авиаперевозки в настоящее время связывают столицу Пакистана Исламабад с Мазари-Шарифом и Кандагаром в Афганистане.

Кроме того, добавил он, ведется работа, чтобы организовать авиасообщение для перевозки непродовольственных товаров, например, медикаментов, туда, где они необходимы больше всего.

Дюжаррик уточнил, что афганская столица Кабул в настоящее время остается недоступной по воздуху.

“Этот аэропорт еще не работает, по крайней мере для нас. Мы определенно очень надеемся, что это произойдет в ближайшем будущем”, – сказал он и подчеркнул, что доступ к аэропортам по всему Афганистану очень важен, учитывая трудности с наземными перевозками.

“С 2002-го по 2021 год гуманитарная авиаслужба ООН в Афганистане обслуживала более 20 пунктов назначения в стране. Организация будет стремиться вернуться в эти места, как только позволят безопасность и финансирование”, – добавил спикер генсека ООН.

В конце августа генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш сообщал, что почти половина населения Афганистана нуждается в гуманитарной помощи, чтобы выжить, сообщало AP.

По его данным, 18 млн афганцев нуждаются в помощи, каждый третий не знает, когда в следующий раз сможет добыть еды. Ожидается, что более половины всех детей в возрасте до пяти лет к следующему году будут истощены из-за недоедания. Каждый день люди теряют доступ к основным товарам и услугам.

Дюжаррик сообщил, что нынешний гуманитарный призыв ООН на сумму $1,3 млрд для Афганистана профинансирован только на 39%.

30 августа впервые после захвата власти в стране “Талибаном” Всемирная организация здравоохранения смогла доставить лекарства в Афганистан. 

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы.

Министры внутренних дел стран ЕС 31 августа в своем заявлении пообещали увеличить поддержку международным гуманитарным организациям, а также третьим странам, которые принимают беженцев. Вместе с тем, в заявлении подчеркивалось, что Евросоюз намерен принять меры по пресечению “незаконных миграционных потоков”. В Европарламенте выразили разочарование этим решением.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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