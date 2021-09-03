Morgenshtern: Я шоумен. Музыка – один из инструментов в моей профессии клоуна

Об этом он рассказал основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону в интервью, которое записали в Стамбуле.

“Я не фанат конкретной культуры, не знаю всех, кто стоял у истоков рэпа. Я с детства просто хотел всем доказать, что я – лучший. Даже не так: я с детства знал, что я – лучший. И рэп был (и сейчас является) одним из инструментов, с помощью которого я лезу выше. Не основным видом деятельности, не моим делом жизни. Мне пох…ю на музыку. Я ее люблю, она ах…енная, но – пфф! Я – шоумен. Мы коллеги с тобой, – обратился Morgenshtern к Гордону. – И музыка – это один из инструментов в моей профессии клоуна”.

Журналист спросил о возможности появления другого такого инструмента.

“Он уже появился, и не один. Как минимум, это империя офлайн бизнеса. Ресторан, дальше, вообще п…здец будет. Надеюсь, Москву откроют скоро, за…бали уже. А про другие инструменты пока утаю”, – ответил музыкант.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.

Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался “#ИзиРеп”).

В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.

По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.

В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes “50 самых успешных звезд России” (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).

Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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