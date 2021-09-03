Ученые рассказали о простом занятии для профилактики болезни Альцгеймера

Финские исследователи рассказали о простом занятии для профилактики раннего развития болезни Альцгеймера. Регулярно выполняя несложные упражнения, можно избежать когнитивных и нейрогенных расстройств.

Данные о работе сотрудников Университета Восточной Финляндии были опубликованы Международным журналом молекулярных наук. Исследование касалось процесса старения и его связи с содержанием в организме железа. Это фактор, как оказалось, существенно влияет на развитие болезни Альцгеймера. Изменения в процессе старения и у здоровых людей, и у страдающих расстройствами нейрогенного характера связано с обработкой железа головным мозгом.

Для улучшения памяти и поддержки когнитивной гибкости мозга необходимо поддерживать физическое здоровье. Таким образом человек может повысить эффективность осуществления повседневного выбора. Кроме того, уменьшается вероятность спада в росте нервных клеток и связности в пожилом возрасте. Ранее учёные уже доказали пользу фитнеса для того, чтобы обратить вспять нарушения, приводящие к деменции.

С помощью долгосрочных произвольных физических упражнений возможно остановить нарушения восприятия и обработки информации, утрату нейронов, микроглию и отложение бляшек Aβ. Статья, обнародованная Национальным институтом здоровья США, указывает на связь накопления в главном органе центральной нервной системы железа и трансформации его метаболизма с появлением бляшек токсичного белка бета-амилоида. Именно этот природный элемент характеризует болезнь Альцгеймера. Гомеостаз металла в головном мозге и скелетных мышцах провоцируют длительные произвольные занятия бегом. Для улучшения обменных процессов и предотвращения накопления мозгом железа следует вести здоровый образ жизни и регулярно выполнять физические упражнения.

Источник: www.medikforum.ru