Миллер заявил о скором завершении строительства «Северного потока – 2»

Завершения строительства газопровода «Северный поток – 2» осталось ждать совсем недолго, сообщил председатель правления Газпрома Алексей Миллер на Восточном экономическом форуме.

«Совсем недолго», – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, когда можно ожидать хороших новостей о завершении строительства.

Ранее Миллер заявил, что поставки первого газа по газопроводу «Северный поток – 2» на европейский рынок могут начаться уже в этом отопительном сезоне.

Тем временем президент РФ Владимир Путин, открывая в пятницу по видеосвязи логистический центр обслуживания гелиевых контейнеров в районе Владивостока, отметил, что Газпром развивается очень успешно по разным направлениям.

«Компания развивается очень успешно по самым разным направлениям. Дело не только в объемах добычи и продажи на внутренний рынок самого газа, на внешний рынок. (Газпром) демонстрирует рекордные по этим показателям важнейшим результаты», – сказал глава государства.

В августе в Газпроме заявили о финальной стадии реализации «Северного потока – 2». 20 августа президент Владимир Путин сообщал, что до завершения «Северного потока – 2» осталось 15 километров, можно говорить о том, что газопровод почти построен.