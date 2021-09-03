“Если будет занавес, купол сверху России поставят”. Morgenshtern рассказал, при каких условиях мог бы покинуть Россию

Об этом он рассказал основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону в интервью, которое записали в Стамбуле.

Журналист спросил, может ли Morgenshtern “гипотетически представить, что покинет Россию”.

Рэпер ответил: “Конечно, да”.

“Вот мы говорили про долбо…бов и людей… Кто-то там – долбо…б, – сказал Morgenshtern, показывая рукой вверх. – Там очень много людей. Мы на коннекте с верхушечкой. Я знаю многих людей. Они – люди. Но долбо…бы есть, и всякое может случиться. И тогда придется бежать”.

По словам рэпера, он может эмигрировать, если узнает, что на него “заточит зуб какой-то сверхдолбо…б”.

“Я же не смертник, войну не устрою. Пусть точит – я съ…бусь. Либо если начнется занавес, купол поставят сверху России. Я думал – бежать тогда или нет? С одной стороны, я обожаю нашу страну. П…здец. Я вот нигде… Я поездил много где – у меня мама живет в Европе. Нет, я бы не смог. Я хочу жить здесь”, – добавил Morgenshtern.

Он не уточнил, имеет ли в виду властей страны, говоря о “верхушке”, но позже сказал, что президент РФ Владимир Путин – “отличный мужик”.

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.

Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался “#ИзиРеп”).

В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.

На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.

По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.

В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes “50 самых успешных звезд России” (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).

Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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