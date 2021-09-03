 

В Украине больше 4 млн человек полностью привились от коронавируса

03.09.2021, 8:58, Новости дня
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46 826 человек получили первую дозу вакцины, а 105 946 – вторую прививку и завершили вакцинацию.

2 сентября прививки делали 977 мобильных бригад, также работали 2962 прививочных пункта и 330 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привит 5 498 951 человек, из них получили одну дозу 5 498 949 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – 4 012 016 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделали 9 510 965 прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1937949076368188

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала прививочной кампании в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин, сейчас есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации, говорил глава Минздрава Виктор Ляшко 25 августа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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